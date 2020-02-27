5-летняя Алиса Юнусова проболталась, что живет недалеко от Кремля

Затем Алиса рассказала историю строительства Храма Василия Блаженного. Если быть точнее, девочка вспомнила легенду, связанную с печальной судьбой его архитекторов. Существует поверье, что когда Иван Грозный увидел храм, то был поражен его красотой и велел ослепить зодчих, чтобы те никогда и нигде не смогли повторить свою величественную постройку.