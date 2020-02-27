5-летняя Алиса Юнусова проболталась, что живет недалеко от Кремля

Дочь Тимати начала вести собственный влог. Первая серия посвящена Красной площади. Место для съемки выбрано неслучайно — Алиса живет в пяти минутах ходьбы от Кремля.

27 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Симона Юнусова предложила внучке самостоятельно снять влог. 5-летняя Алиса смело взяла в руки камеру и провела небольшую экскурсию по Красной площади. Звездная бабушка показала, что из этого получилось, выложив первый ролик в своем Инстаграме.

Дочь Тимати и Алены Шишковой показала панораму Красной площади, заявив: «Мы в Кремле». Затем девочка навела камеру на Большой Москворецкий мост и вдруг сказала: «Через этот мост — сразу наш дом».

Затем Алиса рассказала историю строительства Храма Василия Блаженного. Если быть точнее, девочка вспомнила легенду, связанную с печальной судьбой его архитекторов. Существует поверье, что когда Иван Грозный увидел храм, то был поражен его красотой и велел ослепить зодчих, чтобы те никогда и нигде не смогли повторить свою величественную постройку.

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Симона Юнусова учит Алису снимать влоги
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Поклонников впечатлили глубокие познания ребенка, связанные с историей родной страны, но еще больше их поразило место прописки Алисы Юнусовой. Да уж, 5 минут от Красной площади — адрес мечты!

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