Снежная королева: на заседание суда сбежавшая от мужа принцесса Хайя пришла в белом платье

В начале 2019 года многих потрясла история принцессы Хайи, бежавшей от своего супруга эмира Дубая вместе с двумя детьми. В настоящее время женщина живет в Лондоне и судится со своим жестоким мужем.

27 февраля 2020 · Текст: · Фото:

принцесса Хайя

О суровом нраве шейха Мохаммеда Мактума в прессе заговаривали не раз и не два. Он издевался над своей первой супругой, не давая ей увидеться с их дочерью на протяжении 42 лет. Когда другая его наследница Латифа пыталась сбежать, ее поймали недалеко от берегов Индии и вернули назад

Принцессе Хайе удалось невозможное: она сбежала из «золотой клетки» и добралась до Европы. Причем не одна, а вместе с двумя детьми. Более того, эта удивительная женщина еще и прихватила с собой около 40 миллионов долларов, чтобы устроиться на новом месте. 

принцесса Хайя
Принцесса Хайя и шейх Мохаммед с дочерью Аль Джалилой

Некоторым казалось, что принцесса Хайя требует развод по финансовым соображениям, но стоит вспомнить о происхождении шестой супруги шейха Мохаммеда. Ведь прежде всего она — сестра короля Иордании Абдаллы II, так что и сама вовсе не бедная женщина.

Теперь главная цель принцессы — добиться единоличной опеки над детьми и не позволить супругу увезти их в ОАЭ. Ее интересы представляет баронесса Фиона Шеклтон по прозвищу «Стальная магнолия». 

принцесса Хайя

Как сообщает британское издание Daily Mail, на днях принцесса Хайя вновь появилась на заседании суда. Белое платье с запахом, идеальная укладка, макияж в нюдовых тонах — женщина выглядела спокойной и расслабленной. На ее губах играла улыбка — принцесса рассчитывает на то, что дети останутся с ней.

Шейх Мохаммед настаивал, чтобы итоговое решение суда не оглашали публично. Суд не удовлетворил его апелляцию. Примечательно, что сам эмир Дубая на заседание не явился, отправив своих адвокатов.

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В 2004 году иорданская принцесса Хайя вышла замуж за эмира Дубая
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Напомним, принцесса Хайя в сентябре 2019 года получила должность в посольстве Иордании в Великобритании. Теперь она и ее дети Аль Джалила и Заед обладают дипломатической неприкосновенностью, поэтому добраться до бунтарки-жены и наследников шейху Мохаммеду будет сложнее.

Комментарии

1
под именем
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  • Понятно, что опеку над детьми отдадут ей, поскольку ее побег был организован европейцами. Но интересно было бы узнать конкретно и с доказательствами, в чем заключалась жестокость шаха по отношению к ней персонально. На всех фото она выглядит не просто благополучной, а весьма и весьма довольной жизнью особой.

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