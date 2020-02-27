О суровом нраве шейха Мохаммеда Мактума в прессе заговаривали не раз и не два. Он издевался над своей первой супругой, не давая ей увидеться с их дочерью на протяжении 42 лет. Когда другая его наследница Латифа пыталась сбежать, ее поймали недалеко от берегов Индии и вернули назад.

Принцессе Хайе удалось невозможное: она сбежала из «золотой клетки» и добралась до Европы. Причем не одна, а вместе с двумя детьми. Более того, эта удивительная женщина еще и прихватила с собой около 40 миллионов долларов, чтобы устроиться на новом месте.