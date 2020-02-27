О суровом нраве шейха Мохаммеда Мактума в прессе заговаривали не раз и не два. Он издевался над своей первой супругой, не давая ей увидеться с их дочерью на протяжении 42 лет. Когда другая его наследница Латифа пыталась сбежать, ее поймали недалеко от берегов Индии и вернули назад.
Принцессе Хайе удалось невозможное: она сбежала из «золотой клетки» и добралась до Европы. Причем не одна, а вместе с двумя детьми. Более того, эта удивительная женщина еще и прихватила с собой около 40 миллионов долларов, чтобы устроиться на новом месте.
Некоторым казалось, что принцесса Хайя требует развод по финансовым соображениям, но стоит вспомнить о происхождении шестой супруги шейха Мохаммеда. Ведь прежде всего она — сестра короля Иордании Абдаллы II, так что и сама вовсе не бедная женщина.
Теперь главная цель принцессы — добиться единоличной опеки над детьми и не позволить супругу увезти их в ОАЭ. Ее интересы представляет баронесса Фиона Шеклтон по прозвищу «Стальная магнолия».
Как сообщает британское издание Daily Mail, на днях принцесса Хайя вновь появилась на заседании суда. Белое платье с запахом, идеальная укладка, макияж в нюдовых тонах — женщина выглядела спокойной и расслабленной. На ее губах играла улыбка — принцесса рассчитывает на то, что дети останутся с ней.
Шейх Мохаммед настаивал, чтобы итоговое решение суда не оглашали публично. Суд не удовлетворил его апелляцию. Примечательно, что сам эмир Дубая на заседание не явился, отправив своих адвокатов.
Напомним, принцесса Хайя в сентябре 2019 года получила должность в посольстве Иордании в Великобритании. Теперь она и ее дети Аль Джалила и Заед обладают дипломатической неприкосновенностью, поэтому добраться до бунтарки-жены и наследников шейху Мохаммеду будет сложнее.
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