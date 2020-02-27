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«Истощена как физически, так и морально»: семейные проблемы подорвали здоровье Елизаветы II накануне 94-летия

В последнее время британская королевская семья переживает множество потрясений. Неудивительно, что волнение и стресс сказываются на здоровье Елизаветы II.
Елизавета II

Нельзя сказать, что год начался для Елизаветы II радужно. В начале 2020-го принц Гарри и Меган Маркл объявили, что собираются сложить королевские полномочия и начать независимую жизнь.

Их решение вызвало неоднозначную реакцию. Хотя Букингемский дворец сообщил, что королевская семья поддерживает предложение Сассексов, многочисленные инсайдеры утверждают обратное.

Меган Маркл, принц Гарри

После того, как Елизавета II запретила Гарри и Меган регистрировать бренд Sussex Royal, их радость от обретения независимости, по слухам, поубавилась. Герцогиня Сассекская безвылазно живет в Канаде вместе с сыном Арчи, пока принц Гарри посещает мероприятия, где просит всех забыть о его титуле.

Кроме того, в королевской семье грянули сразу два развода: старший внук Елизаветы II Питер Филлипс расстался со своей супругой-канадкой Отэм, а потом еще и племянник Ее Величества объявил о разрыве с Сереной Стэнхоуп после 27 лет «идеального брака». К тому же, пошатнувшееся здоровье привело к тому, что принц Филипп был вынужден лечь в больницу на несколько дней. В общем, поводов для переживаний много.

Елизавета II
Издание Us Weekly со ссылкой на инсайдера сообщило, что королева ужасно устала от «бесконечной драмы». «Она истощена как физически, так и морально. В апреле ей исполнится 94 года, и она сейчас находится на том этапе жизни, когда должна просто расслабиться и получать поддержку своих любимых», — сообщил аноним.

Напомним, в январе Елизавета II впервые появилась на публике со слуховым аппаратом, когда спешила на церковную службу в Сандрингеме. Это заставило многих начать беспокоиться и подозревать, что из-за постоянных потрясений в семье у королевы начались проблемы со здоровьем. Пользователи Сети призвали Виндзоров постараться поменьше волновать свою главу.

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27 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
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Елизавета II

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Старостью она истощена. Как и ее муж до всех разводов, устроивший аварию на дороге.

  • Ей корону рядом клали на подушку, когда никто не разводился и не отсоединялся, она уже и сидеть не могла. Сто лет в обед, еле ходит и давно. За последние два года все встречи за нее провел Чарльз.

  • Опять инсайдеры...Это уже даже не смешно.

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