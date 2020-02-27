«Истощена как физически, так и морально»: семейные проблемы подорвали здоровье Елизаветы II накануне 94-летия

В последнее время британская королевская семья переживает множество потрясений. Неудивительно, что волнение и стресс сказываются на здоровье Елизаветы II.

Нельзя сказать, что год начался для Елизаветы II радужно. В начале 2020-го принц Гарри и Меган Маркл объявили, что собираются сложить королевские полномочия и начать независимую жизнь.



Их решение вызвало неоднозначную реакцию. Хотя Букингемский дворец сообщил, что королевская семья поддерживает предложение Сассексов, многочисленные инсайдеры утверждают обратное.

После того, как Елизавета II запретила Гарри и Меган регистрировать бренд Sussex Royal, их радость от обретения независимости, по слухам, поубавилась. Герцогиня Сассекская безвылазно живет в Канаде вместе с сыном Арчи, пока принц Гарри посещает мероприятия, где просит всех забыть о его титуле.

Кроме того, в королевской семье грянули сразу два развода: старший внук Елизаветы II Питер Филлипс расстался со своей супругой-канадкой Отэм, а потом еще и племянник Ее Величества объявил о разрыве с Сереной Стэнхоуп после 27 лет «идеального брака». К тому же, пошатнувшееся здоровье привело к тому, что принц Филипп был вынужден лечь в больницу на несколько дней. В общем, поводов для переживаний много.

Издание Us Weekly со ссылкой на инсайдера сообщило, что королева ужасно устала от «бесконечной драмы». «Она истощена как физически, так и морально. В апреле ей исполнится 94 года, и она сейчас находится на том этапе жизни, когда должна просто расслабиться и получать поддержку своих любимых», — сообщил аноним.

Напомним, в январе Елизавета II впервые появилась на публике со слуховым аппаратом, когда спешила на церковную службу в Сандрингеме. Это заставило многих начать беспокоиться и подозревать, что из-за постоянных потрясений в семье у королевы начались проблемы со здоровьем. Пользователи Сети призвали Виндзоров постараться поменьше волновать свою главу.