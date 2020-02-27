Константин Богомолов считает свою несдержанность положительной чертой характера

Режиссер признался, что не умеет контролировать себя, но не жалеет об опрометчивых решениях, принятых в эмоциональном порыве.

44-летний Константин Богомолов стал гостем программы Алены Долецкой «Решайся». В ходе интервью режиссер открыто признал свои слабости, однако отказался считать их недостатками.

Супруг Ксении Собчак рассказал, что сильно зависит от мнения окружающих и зачастую не способен контролировать свои эмоции. Результатом его вспыльчивости становятся опрометчивые решения.

Например, будучи в ярости, он уволился из Московского художественного театра имени Чехова: «Я очень несдержанный человек. Никогда не умел пропустить вещь, которая меня задевает. В свое время в ярости из МХАТа ушел, где у меня все было шоколадно. В эмоциональном порыве бросил заявление на стол, забрал вещи и ушел».

Впрочем, режиссер ни капли не жалеет о своих эмоциональных порывах. Он убежден, что подобные состояния являются «честными проявлениями» человека и важны для становления его личности.

«Пусть даже ты потеряешь какие-то материальные возможности. Глобально для твоей личности это даст результат», — считает режиссер.