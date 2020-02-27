Подруга Джей Ло и Дженнифер Энистон отметила 45-летие на лыжах и без штанов

Челси Хэндлер, популярная актриса и стэндап-комик, известна двумя вещами: она безумно прямолинейна и всегда готова на безбашенные поступки. Естественно, такая женщина не могла отметить 45-летие, как обычная домохозяйка. Нет уж, это не стиль Хэндлер.
Приятельница Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон отправилась отмечать юбилей в Канаду. А что там обязательно нужно сделать? Естественно, снять штаны и встать на лыжи.
Хэндлер, конечно, была в нижнем белье, но выглядела со стороны практически обнаженной. Она спустилась по склону в лыжной куртке, шлеме, защитных очках и трусиках.
Руки тоже были заняты: в одной она держала бокал с алкогольным напитком, в другой — сигарету (допустим, что самую обычную).
И, между прочим, о таком разгульном празднике стало известно не от папарацци. Челси сама выложила снимки (и видео) в свой Инстаграм. Чудо-женщина, не иначе.
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