Подруга Джей Ло и Дженнифер Энистон отметила 45-летие на лыжах и без штанов

Челси Хэндлер знает, как отметить юбилей ярко и с огоньком. Берите на заметку: Канада, горы, лыжи, никаких штанов.

27 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Челси Хэндлер, популярная актриса и стэндап-комик, известна двумя вещами: она безумно прямолинейна и всегда готова на безбашенные поступки. Естественно, такая женщина не могла отметить 45-летие, как обычная домохозяйка. Нет уж, это не стиль Хэндлер.

Приятельница Дженнифер Лопес и Дженнифер Энистон отправилась отмечать юбилей в Канаду. А что там обязательно нужно сделать? Естественно, снять штаны и встать на лыжи.

Хэндлер, конечно, была в нижнем белье, но выглядела со стороны практически обнаженной. Она спустилась по склону в лыжной куртке, шлеме, защитных очках и трусиках.

Руки тоже были заняты: в одной она держала бокал с алкогольным напитком, в другой — сигарету (допустим, что самую обычную).

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Челси Хэндлер, конечно, является очень популярным комиком
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И, между прочим, о таком разгульном празднике стало известно не от папарацци. Челси сама выложила снимки (и видео) в свой Инстаграм. Чудо-женщина, не иначе.

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