Подруга Джей Ло и Дженнифер Энистон отметила 45-летие на лыжах и без штанов

Челси Хэндлер, популярная актриса и стэндап-комик, известна двумя вещами: она безумно прямолинейна и всегда готова на безбашенные поступки. Естественно, такая женщина не могла отметить 45-летие, как обычная домохозяйка. Нет уж, это не стиль Хэндлер.