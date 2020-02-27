Дмитрий Тарасов опубликовал первое фото после операции

26 февраля Дмитрий Тарасов, который недавно сломал ногу на тренировке, прилетел в Рим, а уже на следующий день ему сделали операцию. Хирургическое вмешательство длилось несколько часов.

Операция прошла успешно, и Тарасов уже поделился первым фото с больничной койки.