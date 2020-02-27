Дмитрий Тарасов опубликовал первое фото после операции

26 февраля Дмитрий Тарасов, который недавно сломал ногу на тренировке, прилетел в Рим, а уже на следующий день ему сделали операцию. Хирургическое вмешательство длилось несколько часов.
Операция прошла успешно, и Тарасов уже поделился первым фото с больничной койки.
«Все прошло успешно. Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в ''Шерлоке Холмсе''? ''Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо''. В точку», — написал футболист.
Отметим, что Тарасов заключил контракт с «Рубином» 18 февраля, а травмировал ногу спустя всего три дня. Удивительная удача.
«Я принял ситуацию и осознал, что произошло. Я не держу никаких обид, так как произойти это может с каждым, да и вернуть время назад нельзя. Я не сдаюсь, как вы поняли. Это и есть жизнь. Это и есть спорт. Поэтому не каждый попадает в спортивную деятельность, не каждого отбирает туда жизнь. Меня еще больше это мотивирует, и я еще оправдаю ожидания важных мне людей», — говорил Тарасов.
Скоро спортсмен вернется в Москву, где его ждут жена Анастасия и две дочери.
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