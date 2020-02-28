Актриса Елена Соловей, которая 30 лет живет в Америке, впервые за долгое время вышла в свет

73-летняя Елена Соловей прилетела из Америки в Россию после смерти любимого супруга и пришла на шоу к Андрею Малахову.

В 1991 году Елена Соловей, звезда фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино», переехала вместе с супругом Юрием Пугачом в США. Там актриса преподавала актерское мастерство и снималась в эпизодических ролях.

Полгода назад супруга Елены, с которым она прожила вместе почти 50 лет, не стало. Юрию требовалась пересадка почки, и Соловей искала донора. «Юра был не очень здоров. Почку ему пересадили. Все было хорошо, и вдруг 8 июня в час дня он умер», — рассказывал близкий друг Пугача, кинохудожник Михаил Суздалов.

Артистка очень тяжело переживала утрату и не появлялась на публике. Однако на днях она все же впервые вышла в все — Елена пришла в гости к Андрею Малахову.

Совместным снимком с актрисой поделилась Елена Проклова. Рядом с артистками позировала и Елена Камбурова. Кстати, они с Соловей знакомы уже очень давно: именно Камбурова спела те самые любимые зрителем песни, которые прозвучали в фильмах «Раба любви», «Нас венчали не в церкви», «Приключения Электроника» и многих других.

1 2 3 ... 8 Елена Соловей родилась в Нойштрелице в 1947 году

С нетерпением ждем выхода передачи!