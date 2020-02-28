Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Актриса Елена Соловей, которая 30 лет живет в Америке, впервые за долгое время вышла в свет

73-летняя Елена Соловей прилетела из Америки в Россию после смерти любимого супруга и пришла на шоу к Андрею Малахову.

В 1991 году Елена Соловей, звезда фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино», переехала вместе с супругом Юрием Пугачом в США. Там актриса преподавала актерское мастерство и снималась в эпизодических ролях.

Полгода назад супруга Елены, с которым она прожила вместе почти 50 лет, не стало. Юрию требовалась пересадка почки, и Соловей искала донора. «Юра был не очень здоров. Почку ему пересадили. Все было хорошо, и вдруг 8 июня в час дня он умер», — рассказывал близкий друг Пугача, кинохудожник Михаил Суздалов.

Артистка очень тяжело переживала утрату и не появлялась на публике. Однако на днях она все же впервые вышла в все — Елена пришла в гости к Андрею Малахову.

Совместным снимком с актрисой поделилась Елена Проклова. Рядом с артистками позировала и Елена Камбурова. Кстати, они с Соловей знакомы уже очень давно: именно Камбурова спела те самые любимые зрителем песни, которые прозвучали в фильмах «Раба любви», «Нас венчали не в церкви», «Приключения Электроника» и многих других.

С нетерпением ждем выхода передачи!

Перейти к обсуждению 12


28 февраля 2020
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @alenaproklova/Instagram

Реклама

12 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ху ис зис?

  • «А помнишь того рыженького? Он катал меня не велосипеде....». Всегда плачу при этих словах, так пронзительно сыграла чувства одинокой женщины. Умница!

  • Вам и не снилось👏👏👏

  • Аааааа

    Ху ис зис?

    Актриса советского периода. Кстати, очень даже хорошая! Хорошо помню ее по фильму "Вам и не снилось".

  • Она тоже решила вернуться на заработки вслед за многими другими?? Заработать ведь и правда там ни у кого не получается.. Сейчас начнутся походы по передача, творческие вечера ,концерты и прочее..Спорим?

  • А Никита Сергеевич не почтил своим присутствием тусовку? Любимая ведь актриса была его... Или не приглашали?

  • Да ради бога. Во-первых, она не русофобствовала никогда, насколько я знаю. Они с мужем вместе эмигрировали, жили в США тихо, самостоятельно, и особо не мелькали нигде. Сейчас муж умер, дети выросли и давно отдельно живут, свои семьи у них. Почему бы ей не съездить на историческую, не заработать, если есть возможность? И во-вторых, она же НЕ ПОЁТ )) Походит по шоу, встретится со старыми знакомыми, кто жив еще, это не раздражает.

  • "Господааа! Вы - звери..!" Прекрасная актриса. Люблю.

  • Но кто тебя посадит на велосипед, когда тебе за 30.....

  • Посмотрите Блондинку за углом. Она там это что-то!!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
«Ты моя Чебурашка»: Оксана Воеводина вспомнила свадьбу с экс-королем, рассказала про аборты его женщин и объяснила, почему продает подвенечное платье за 3 миллиона рублей
113 Комментариев
Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу
101 Комментариев
Гость 2020-02-19 09:56:00
135
[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal
130 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.