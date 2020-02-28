Власти Канады перестанут платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл

1 апреля 2020 года Меган Маркл и принц Гарри сложат с себя королевские обязанности. Тогда же их безопасность больше не будут обеспечивать власти Канады.

28 февраля 2020 · Текст: · Фото:

В январе принц Гарри и Меган Маркл заявили, что собираются сложить с себя королевские обязанности, и обосновались в Канаде. Официально «Мегзит» завершится 31 марта, и после этого семью ждет совсем другая жизнь. И касается это не только свободы от монархии.

Канадские власти перестанут оплачивать охрану Гарри и Меган. Об этом сообщил телеканал CTV, ссылаясь на источник в министерстве общественной безопасности Канады.

Власти страны оплачивали охрану Сассексов, поскольку они считались лицами, которым необходима международная защита. Однако в ближайшие недели Меган и Гарри потеряют этот статус, а это значит, что и охрана предоставляться им больше не будет.

Отметим, сами жители Канады были ужасно недовольны тем, что расходы на оплату охраны пока еще монарших особ легли на их плечи и кошельки — эта роскошь оплачивалась из налогов.

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Меган и Гарри с сыном обосновались в Канаде
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Интересно, наймут ли Сассексы личную охрану или решат, что вполне обойдутся без нее?

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