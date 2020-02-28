Власти Канады перестанут платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл

Власти страны оплачивали охрану Сассексов, поскольку они считались лицами, которым необходима международная защита. Однако в ближайшие недели Меган и Гарри потеряют этот статус, а это значит, что и охрана предоставляться им больше не будет.

Отметим, сами жители Канады были ужасно недовольны тем, что расходы на оплату охраны пока еще монарших особ легли на их плечи и кошельки — эта роскошь оплачивалась из налогов.