«Мою руки чаще и пью витамин С»: Виктория Боня не боится коронавируса

Напомним, по последним официальным данным, число зараженных коронавирусом превысило 82 тыс. человек, более 2,8 тыс. скончались.



Официальные рекомендации по борьбе с 2019-nCoV таковы: как можно чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в общественных местах не менее 1 метра, не трогать руками глаза, нос и рот, соблюдать правила респираторной гигиены, не употреблять в пищу сырые или не прошедшие термическую обработку продукты животного происхождения и как можно быстрее обращаться за медицинской помощью, если вы почувствуете симптомы коронавируса.