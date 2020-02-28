«Мою руки чаще и пью витамин С»: Виктория Боня не боится коронавируса

Отпуск Виктории Бони в Мексике подошел к концу. Девушка возвращается в Москву. Телезвезда опубликовала несколько инстаграм-историй из аэропорта и рассказала, что думает о коронавирусе, который семимильными шагами шагает по планете.
По словам Бони, она не боится летать, поскольку не чувствует страха перед болезнью.
Виктория посоветовала всем своим подписчикам как можно чаще мыть руки и заявила: «А еще пью свой витамин С в большом количестве, поэтому я ничего не боюсь. У меня сильный иммунитет».
Напомним, по последним официальным данным, число зараженных коронавирусом превысило 82 тыс. человек, более 2,8 тыс. скончались.
Официальные рекомендации по борьбе с 2019-nCoV таковы: как можно чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в общественных местах не менее 1 метра, не трогать руками глаза, нос и рот, соблюдать правила респираторной гигиены, не употреблять в пищу сырые или не прошедшие термическую обработку продукты животного происхождения и как можно быстрее обращаться за медицинской помощью, если вы почувствуете симптомы коронавируса.
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