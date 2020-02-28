«Мою руки чаще и пью витамин С»: Виктория Боня не боится коронавируса

40-летняя Виктория Боня не боится ничего, и коронавируса в том числе! Тем более что она знает, как от него защититься.

28 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Отпуск Виктории Бони в Мексике подошел к концу. Девушка возвращается в Москву. Телезвезда опубликовала несколько инстаграм-историй из аэропорта и рассказала, что думает о коронавирусе, который семимильными шагами шагает по планете.

По словам Бони, она не боится летать, поскольку не чувствует страха перед болезнью.

Виктория посоветовала всем своим подписчикам как можно чаще мыть руки и заявила: «А еще пью свой витамин С в большом количестве, поэтому я ничего не боюсь. У меня сильный иммунитет».

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Виктория Боня много путешествует
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Напомним, по последним официальным данным, число зараженных коронавирусом превысило 82 тыс. человек, более 2,8 тыс. скончались.

Официальные рекомендации по борьбе с 2019-nCoV таковы: как можно чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в общественных местах не менее 1 метра, не трогать руками глаза, нос и рот, соблюдать правила респираторной гигиены, не употреблять в пищу сырые или не прошедшие термическую обработку продукты животного происхождения и как можно быстрее обращаться за медицинской помощью, если вы почувствуете симптомы коронавируса.

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Комментарии

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  • Зараза к заразе не липнет
  • "Свой витамин С"))))))))))))))))) поржала.
  • Старая девушка
  • Где ее ребенок?
  • Врачи во всем мире не знают как точно передается вирус и как от него себя защитить, а Боня знает! Может она расскажет еще как от него вылечить можно?

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