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Гарри выкупил целый вагон первого класса, чтобы поехать на экосаммит, и разозлил поклонников

На принца Гарри обрушилась волна критики после того, как стали известны детали его транспортировки до саммита в Эдинбурге.

26 февраля Гарри отправился на экологический саммит в Эдинбург. Там внук Елизаветы II выступил с речью о важности сохранения окружающей среды. 28 февраля стали известны подробности его поездки, которые не на шутку разозлили пользователей.

Британское издание Express сообщило, что из Лондона до Эдинбурга Гарри добирался на поезде. Все выглядит вполне невинно, если бы не одно «но» — Гарри ехал в вагоне один. 

Супруг Меган Маркл выкупил весь вагон первого класса, в котором провел 5 часов в пути. Это решение идет вразрез с официальной позицией Сассексов о важности заботы об экологии, а на фоне Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые путешествуют весьма скромно, этот поступок выглядит уж совсем скверно.

Неудивительно, что пользователи отреагировали, мягко скажем, негативно: «Раз у него есть деньги, чтобы выкупить весь поезд, то пусть сам себе оплачивает охрану», «Какая ирония — поехать на экологический саммит совершенно не экологичным способом», «А что делать людям, которые уже купили билет на этот поезд? Добираться пешком? Это было бы экологично...», «Как же это лицемерно». 

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28 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Принц Гарри

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • бедный Гари, до этого все его любили а сейчас ненавидят из-за мигеры

  • Тыщ тыщ. Ему надо залечь на дно и разобраться вначале со своими заявлениями и поступками, а потом уже показываться на люди. Инфантилизм 40 лет, какая ему работа топом? Ему надо с низов начинать, учиться и взрослеть, чтобы так не позориться каждый раз. Одни Понты пользы никакой.

  • Минерал ему внушает что он самый умный, самый честный и самый достойный Теона, а семья с монархами бесы с рогами которых надо сместить. Больной человек он раз не способен трезво оценивать ситуацию и прежде всего себя.

  • Этот вагон поезда наверное и без Гарри бы поехал, так в чем трагедия, ну выкупил он все билеты, ну и что, с ним или без него вагон бы все равно ехал, а так он еще и денег заплатил

  • а в чем проблема? Он же купил эти местиа в вагоне, не бесплатно ехал. Есть люди, которые целое купе выкупают, когда поездом едут. Если бы в английских поездах купе были, может ему бы не пришлось вагон выкупать.

  • вот именно. Главное слово тут- заплатил. Народу лишь бы гундеть

  • Так он же принц, как он может ехать в одном вагоне со всеми этими людишками? Это западло.

  • Походу Гарик совсем глупый, оказывается. Ему надо сейчас имидж улучшать, а он его гробит такими необдуманными поступками.

  • Зачем вообще лезть в экологию, если ты любишь вести очень не экологичный образ жизни?хммм.

  • У королевы тоже целый вагон. А у папули самолет

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