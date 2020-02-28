Гарри выкупил целый вагон первого класса, чтобы поехать на экосаммит, и разозлил поклонников

На принца Гарри обрушилась волна критики после того, как стали известны детали его транспортировки до саммита в Эдинбурге.

26 февраля Гарри отправился на экологический саммит в Эдинбург. Там внук Елизаветы II выступил с речью о важности сохранения окружающей среды. 28 февраля стали известны подробности его поездки, которые не на шутку разозлили пользователей.

Британское издание Express сообщило, что из Лондона до Эдинбурга Гарри добирался на поезде. Все выглядит вполне невинно, если бы не одно «но» — Гарри ехал в вагоне один.

Супруг Меган Маркл выкупил весь вагон первого класса, в котором провел 5 часов в пути. Это решение идет вразрез с официальной позицией Сассексов о важности заботы об экологии, а на фоне Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые путешествуют весьма скромно, этот поступок выглядит уж совсем скверно.

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Неудивительно, что пользователи отреагировали, мягко скажем, негативно: «Раз у него есть деньги, чтобы выкупить весь поезд, то пусть сам себе оплачивает охрану», «Какая ирония — поехать на экологический саммит совершенно не экологичным способом», «А что делать людям, которые уже купили билет на этот поезд? Добираться пешком? Это было бы экологично...», «Как же это лицемерно».