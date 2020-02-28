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Анастасия Волочкова сравнила себя с травести-звездой Зазой Наполи

44-летняя балерина и 46-летняя травести-знаменитость вышли в свет в похожих нарядах, но ни капли не расстроились и даже выложили общее фото.

27 февраля Андрей Малахов пригласил звездных гостей на традиционную вечеринку по случаю Масленицы. Знаменитости собрались в отеле в центре Москвы, чтобы угоститься блинами и приятно провести время.

Анастасия Волочкова пришла на званый ужин в черном мини с металлическим декором. Балерина завершила образ туфлями на скрытой платформе и серебристой сумкой.

Не менее блестяще выглядела Заза Наполи, облаченная в серебристое платье с сумасшедшим декольте. 

«Невероятный Андрей Малахов устроил роскошный праздник Масленицы в Лотте Плаза в королевском номере! Спасибо за этот праздник! Мы с Зазой Наполи похожи», — подписала кадр Анастасия.

  • Анастасия Волочкова
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    Анастасия Волочкова посетила вечеринку Андрея Малахова в сверкающем наряде
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Интернет-пользователи не смогли ни похвалить звезду, ни раскритиковать ее — напомним, Анастасия закрыла доступ к комментариям на своей странице. Имеет право!

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28 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, @volochkova_art, @zaza.napoli/Instagram
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Анастасия Волочкова

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