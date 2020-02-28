Анастасия Волочкова сравнила себя с травести-звездой Зазой Наполи

44-летняя балерина и 46-летняя травести-знаменитость вышли в свет в похожих нарядах, но ни капли не расстроились и даже выложили общее фото.

27 февраля Андрей Малахов пригласил звездных гостей на традиционную вечеринку по случаю Масленицы. Знаменитости собрались в отеле в центре Москвы, чтобы угоститься блинами и приятно провести время.

Анастасия Волочкова пришла на званый ужин в черном мини с металлическим декором. Балерина завершила образ туфлями на скрытой платформе и серебристой сумкой.

Не менее блестяще выглядела Заза Наполи, облаченная в серебристое платье с сумасшедшим декольте.

«Невероятный Андрей Малахов устроил роскошный праздник Масленицы в Лотте Плаза в королевском номере! Спасибо за этот праздник! Мы с Зазой Наполи похожи», — подписала кадр Анастасия.

1 2 3 ... 10 Анастасия Волочкова посетила вечеринку Андрея Малахова в сверкающем наряде

Интернет-пользователи не смогли ни похвалить звезду, ни раскритиковать ее — напомним, Анастасия закрыла доступ к комментариям на своей странице. Имеет право!