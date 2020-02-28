28 февраля Оксана разместила новый пост в своем Инстаграме. Бизнесвумен, впервые став матерью мальчика, постоянно делится своими ощущениями. На днях она даже предположила, что сумела так быстро вернуть «добеременную» форму, потому что родила именно сына. На этот раз супруга рэпера поведала, чем рождение наследника отличается от появления на свет девочек. По мнению Самойловой, разница все же есть.

«Я прямо не могу насмотреться на него. Я не понимаю, как я могла замутить в своем животе такое. Да еще и другого пола. Когда ты рожаешь девочку, это как-то более естественно что ли. А мальчик — это совсем другое чувство. Это вроде такая же безумная любовь как и к дочкам, но вместе с нежностью ты чувствуешь силу», — откровенничала Оксана.

Интересно, что многие подписчики согласились с ее точкой зрения. «Тигрица-мать! Оксана, вы даже изменились внешне с появлением сына», «Да, Оксана. Мальчики — это космос. Поняла, когда родила», «У женщин к сыновьям особая любовь», — писали фолловеры.