«Вместе с нежностью чувствуешь силу»: Оксана Самойлова рассказала, в чем разница между рождением дочек и сына

Став мамой в четвертый раз, Оксана Самойлова продолжает делиться необычными ощущениями после родов. Оказывается, она воспринимает рождение наследника Давида совсем иначе, нежели появление на свет дочерей.

28 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Оксана Самойлова и Джиган — счастливые многодетные родители. У них подрастают три дочери: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя. А совсем недавно к ним присоединился и малыш Давид — долгожданный сын звездной пары. 

Оксана Самойлова, Джиган

28 февраля Оксана разместила новый пост в своем Инстаграме. Бизнесвумен, впервые став матерью мальчика, постоянно делится своими ощущениями. На днях она даже предположила, что сумела так быстро вернуть «добеременную» форму, потому что родила именно сына. На этот раз супруга рэпера поведала, чем рождение наследника отличается от появления на свет девочек. По мнению Самойловой, разница все же есть.  

«Я прямо не могу насмотреться на него. Я не понимаю, как я могла замутить в своем животе такое. Да еще и другого пола. Когда ты рожаешь девочку, это как-то более естественно что ли. А мальчик — это совсем другое чувство. Это вроде такая же безумная любовь как и к дочкам, но вместе с нежностью ты чувствуешь силу», — откровенничала Оксана.

Интересно, что многие подписчики согласились с ее точкой зрения. «Тигрица-мать! Оксана, вы даже изменились внешне с появлением сына», «Да, Оксана. Мальчики — это космос. Поняла, когда родила», «У женщин к сыновьям особая любовь», — писали фолловеры.

...
Оксана Самойлова знает, каково это — быть мамой дочерей
1 из 10

Напомним, 18 февраля Оксана Самойлова в четвертый раз стала матерью. Примечательно, что кесарево сечение было внеплановым. Вскоре она выписалась из роддома (причем выбрала облегающее платье для этого события), а через 6 дней после родов уже щеголяла на пляже в бикини.

Теги

Комментарии

5
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Пощадите, хватит писать статью про них после каждой публикации в их Инстаграме.
  • Что за бред я сейчас прочла?? До 1-1,5 вообще нет разницы какого пола ребёнок. У них даже игрушки одинаковые, девочки тоже машинки в таком возрасте любят. Карапуз есть карапуз. И как вообще в младенце можно ощутить силу??))Наоборот же хочется защитить беззащитного кроху. Если что пишу, как мать двух сыновей)
  • Слава богу, что девочкам не надо делать обрезание!!
  • Да уж, истинный сексизм будет искоренён лишь тогда, когда мы перестанем разделять "родить мальчика" или "родить девочку". Вот тогда у нас не будет ни Ванштейнов, ни других обидных для женщин случаев. А пока - мы сами способствуем...
  • Да мы поняли уже, что для них с мужем мальчик - это круто. Не то что какие-то девчонки.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633