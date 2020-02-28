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«Чувствовала себя лишней»: 16-летняя дочь Малафеева объяснила, почему ушла от отца и мачехи

Вот уже некоторое время единственная дочь Вячеслава Малафеева живет одна и даже самостоятельно обеспечивает свои расходы. Недавно девушка рассказала, почему ей пришлось покинуть родительский дом. 
Ксения Малафеева
Ксения Малафеева

16-летняя дочь Вячеслава Малафеева Ксения переживает переходный возраст. Девушка часто перекрашивает волосы в яркие цвета, провокационно одевается и даже не думает скрывать от родителей, что уже имеет вредные привычки. 

Пару недель назад стало известно, что Ксения некоторое время живет отдельно от семьи. 

Мачеха девушки тогда заявила, что на такие жесткие меры пришлось идти из-за неуправляемого характера наследницы футболиста. 

Вячеслав Малафеев, Екатерина Малафеева
Вячеслав Малафеев с супругой Екатериной и детьми

Родители часто посещают Ксению и следят за тем, как она справляется со всеми заботами. Девушка очень гордится своей самостоятельностью и, как оказалось, даже не думает возвращаться домой. 

«Последние полгода мы с ними особо не общались. Деньги я сама зарабатывала. Я была сама по себе, они сами по себе. У нас не было какого-то контакта, близости. Я не видела смысла находиться в семье, очень часто чувствовала себя лишней», — поведала Малафеева корреспондентам портала Sport24.

Ксения намекнула, что ей бывает сложно найти общий язык с мачехой — а так как отец очень часто уезжает на сборы, это становится весьма проблематично. Напомним, родная мама девочки погибла в автокатастрофе, когда ей было всего семь лет. 

К тому же девушка с обидой отметила, что родственники совершенно не интересуются ее жизнью — они даже не знакомы с ее бойфрендом. «Мои родители какие-то странные. Им все равно, с кем я общаюсь, с кем встречаюсь. Им не интересно, они не запоминают их имена. Когда я была в начальной и средней школе, они могли мне запрещать с кем-то общаться, из-за этого у нас были ссоры. Сейчас мне 16 лет, и я, наверное, сама решу, с кем мне общаться. Я сама выбираю свой круг общения и парня тоже», — заключила Ксения. 

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28 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото @malafeev16ru, @officialmalafeeva/Instagram, PhotoXPress.ru
Теги

Вячеслав Малафеев, Екатерина Малафеева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Сразу вопрос, а чем именно она сама зарабатывала?

  • Ей точно 16? Такой ребеночек на фото...

  • Мачеха у нее хорошая.

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