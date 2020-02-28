«Чувствовала себя лишней»: 16-летняя дочь Малафеева объяснила, почему ушла от отца и мачехи

16-летняя дочь Вячеслава Малафеева Ксения переживает переходный возраст. Девушка часто перекрашивает волосы в яркие цвета, провокационно одевается и даже не думает скрывать от родителей, что уже имеет вредные привычки.
Мачеха девушки тогда заявила, что на такие жесткие меры пришлось идти из-за неуправляемого характера наследницы футболиста.
Родители часто посещают Ксению и следят за тем, как она справляется со всеми заботами. Девушка очень гордится своей самостоятельностью и, как оказалось, даже не думает возвращаться домой.
Ксения намекнула, что ей бывает сложно найти общий язык с мачехой — а так как отец очень часто уезжает на сборы, это становится весьма проблематично. Напомним, родная мама девочки погибла в автокатастрофе, когда ей было всего семь лет.
К тому же девушка с обидой отметила, что родственники совершенно не интересуются ее жизнью — они даже не знакомы с ее бойфрендом. «Мои родители какие-то странные. Им все равно, с кем я общаюсь, с кем встречаюсь. Им не интересно, они не запоминают их имена. Когда я была в начальной и средней школе, они могли мне запрещать с кем-то общаться, из-за этого у нас были ссоры. Сейчас мне 16 лет, и я, наверное, сама решу, с кем мне общаться. Я сама выбираю свой круг общения и парня тоже», — заключила Ксения.