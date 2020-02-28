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Ирина Шейк провела с дочкой всего пару дней и опять улетела на показы

Звездам мирового масштаба тяжело совмещать семью и карьеру — плотный график не позволяет им часто бывать дома. Манекенщицам особенно тяжело приходится в период Недель мод. 

После Недели моды в Милане Ирина Шейк отправилась в Нью-Йорк, чтобы провести время с дочерью. Пока мама работала на показах, со звездной наследницей был Брэдли Купер. 

На Манхэттен Ирина успела заскочить в перерыве между Миланом и Парижем  — любое свободное время она посвящает исключительно дочери. Пусть это даже два дня. Папарацци заметили маму с дочкой и бабушкой на прогулке. Шейк выглядела немного уставшей — 9-часовой перелет, загруженный график и веселые афтепати дали о себе знать.

Спустя два дня 34-летняя модель уже блистала на подиуме парижской Недели моды. Ирина появилась на показе Isabel Marant.

Непонятно, как Шейк удается успевает заниматься карьерой, регулярно летать через океан, да еще и проводить время с дочерью. Иногда кажется, что у модели есть секретное оружие вроде телепорта, не меньше.

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28 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Ирина Шейк

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