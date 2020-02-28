Стереотип гласит: сильные женщины не плачут. По крайней мере, на людях. Поэтому особенно тревожно видеть, как плачет та, от которой этого никак не ожидаешь.
Когда я узнала, что ко мне в студию придет Надежда Бабкина, я думала, что эфир получится залихватским, как вышивка на русском народном костюме. Однако получилось наоборот: Надежда не столько смеялась, сколько плакала, снимая с души страшный груз, который накопился за долгие годы работы на сцене…
«Быть популярной, известной... Многим кажется, что у таких людей все зашибись. Друзья мои, это ''зашибись'' достается через боль…» — сказала Надежда.
Она не лукавила. Боли в ее жизни было, пожалуй, столько же, сколько концертов. И ведь не сказать, что это она, Бабкина, выбрала пение. Скорее пение выбрало ее, потому что Надежда с ранних лет обожала петь, особенно, если посмотреть на ее импровизированное выступление собиралась публика. Маленькая Надя одаривала каждого зрителя своей обезоруживающей улыбкой и пускалась в пляс. Конечно, она не знала, что ждет ее впереди. И хорошо, что не знала.
«Страшное дело — разрыв аорты. Сердце остановилось мгновенно. Смотрю — лежит синего цвета, и у него улыбка на лице...» — со слезами на глазах рассказывала Бабкина о близком человеке, смерть которого до сих пор причиняет ей дикую боль.
Я не знаю, как она это пережила. Правда — не знаю. Близкого человека, о котором рассказывала Надежда, не стало много лет назад, но рана в сердце артистки не зарубцевалась, не стала меньше болеть. Время — посредственный лекарь.
Хорошо, что сейчас Надежду есть кому защитить от боли и переживаний. Почти семнадцать лет она живет в гражданском браке с Евгением Гором, который моложе певицы почти на тридцать лет.
Когда их роман только начинался, злопыхатели пророчили влюбленным скорое расставание, называли Евгения альфонсом, подозревая, что он польстился на деньги артистки. Однако прошли годы, и время показало: Гор купает Бабкину в подарках, на которые не жалеет средств.
Конечно, Бабкиной, из окна квартиры которой видна Красная Площадь, многие могут позавидовать. Однако ее жизнь вовсе не сахар. После эфира я еще долго приходила в себя и размышляла о том, как несправедлива порой бывает судьба, какие страшные испытания нам готовит…
Когда Надежда Бабкина прочла вопрос, который стоит один миллион рублей, она изменилась в лице. Не знаю, как я бы повела себя на ее месте, но Бабкина поступила достойно: как настоящая казачка, которая не пасует перед испытаниями и, сделав шаг вперед, не сворачивает с выбранного пути.
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