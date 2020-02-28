Стереотип гласит: сильные женщины не плачут. По крайней мере, на людях. Поэтому особенно тревожно видеть, как плачет та, от которой этого никак не ожидаешь.

Когда я узнала, что ко мне в студию придет Надежда Бабкина, я думала, что эфир получится залихватским, как вышивка на русском народном костюме. Однако получилось наоборот: Надежда не столько смеялась, сколько плакала, снимая с души страшный груз, который накопился за долгие годы работы на сцене…

«Быть популярной, известной... Многим кажется, что у таких людей все зашибись. Друзья мои, это ''зашибись'' достается через боль…» — сказала Надежда.

Она не лукавила. Боли в ее жизни было, пожалуй, столько же, сколько концертов. И ведь не сказать, что это она, Бабкина, выбрала пение. Скорее пение выбрало ее, потому что Надежда с ранних лет обожала петь, особенно, если посмотреть на ее импровизированное выступление собиралась публика. Маленькая Надя одаривала каждого зрителя своей обезоруживающей улыбкой и пускалась в пляс. Конечно, она не знала, что ждет ее впереди. И хорошо, что не знала.