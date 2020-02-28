5 февраля Анастасия Тарасова во второй раз стала матерью. Она родила своему супругу Дмитрию дочь. Имени малышки звездные родители пока не раскрывают. Примечательно, что девушка забеременела всего через 10 месяцев после появления на свет первого ребенка. Анастасия не скрывает, что они с мужем мечтали о погодках.
В своем новом посте в Инстаграме супруга футболиста рассказала, какие усилия ей пришлось приложить, чтобы забеременеть. В первую очередь она отказалась от грудного вскармливания, когда Милане исполнилось полгода. По словам Анастасии, ей это решение далось нелегко. А ее маленькая дочь, напротив, с легкостью перешла на смесь.
«Честно, даже подумать и не могла, как это окажется тяжело для меня. Много читала, как правильно это сделать без вреда, прежде всего, ребенку и как приходится женщине ночевать сутки-двое вне дома или в другой комнате, чтобы не сдаться и не покормить снова, но Милаша так четко перешла на смесь, как будто ГВ в ее жизни и не было. Это расстроило меня, на тот момент пленницу пролактина, еще больше», — сообщила Тарасова.
В течение следующих трех месяцев у молодой мамы налаживался цикл. После того, как Анастасия узнала, что у нее падает гемоглобин, она запаниковала и по просьбе врача проверила желудок. В результате супруга футболиста узнала, что у нее хронический гастрит.
Из-за этого ей пришлось на некоторое время забыть о планировании нового члена семьи, а заняться более насущными вопросами, как то повышение уровня железа в крови. К тому же, она должна была соблюдать определенную диету.
Анастасия обещала продолжить свой захватывающий рассказ, а пока в лучших традициях писателей прошлых веков оборвала повествование на самом интересном, по мнению подписчиков, месте.
Напомним, пока Анастасия Тарасова воспитывает двух дочерей, ее супруг Дмитрий лечится в Италии. Он отправился туда после того, как сломал ногу, тренируясь вместе с казанским «Рубином». Операция прошла успешно, и футболист уже опубликовал первый снимок с больничной койки.
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