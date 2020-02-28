5 февраля Анастасия Тарасова во второй раз стала матерью. Она родила своему супругу Дмитрию дочь. Имени малышки звездные родители пока не раскрывают. Примечательно, что девушка забеременела всего через 10 месяцев после появления на свет первого ребенка. Анастасия не скрывает, что они с мужем мечтали о погодках.

В своем новом посте в Инстаграме супруга футболиста рассказала, какие усилия ей пришлось приложить, чтобы забеременеть. В первую очередь она отказалась от грудного вскармливания, когда Милане исполнилось полгода. По словам Анастасии, ей это решение далось нелегко. А ее маленькая дочь, напротив, с легкостью перешла на смесь.