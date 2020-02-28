11 февраля стало известно, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. 13 февраля теннисистка поделилась первыми кадрами новорожденного младенца. Поклонникам не терпелось узнать имя и пол малыша, но звездные родители игнорировали их многочисленные вопросы.

Спустя 2 недели после родов журналисты связались с многодетными родителями, чтобы спросить напрямую — и наконец получили ответ!