Любить по-русски: выяснилось, как Иглесиас с Курниковой назвали свою новорожденную дочь

Анна Курникова и Энрике Иглесиас долго не признавались, что ждут ребенка. На пол намекнули сразу после рождения малыша, а с именем тянули две недели. 

28 февраля 2020 · Текст: · Фото:

11 февраля стало известно, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. 13 февраля теннисистка поделилась первыми кадрами новорожденного младенца. Поклонникам не терпелось узнать имя и пол малыша, но звездные родители игнорировали их многочисленные вопросы.

Спустя 2 недели после родов журналисты связались с многодетными родителями, чтобы спросить напрямую — и наконец получили ответ!

Оказалось, что новорожденную дочь решили назвать Машей. Супруги выбрали именно сокращенную форму имени, а не полную.

«Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. Я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам», — рассказал певец в разговоре с «Лента.ру».

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По словам Иглесиаса, пара не планировала третьего ребенка: «После рождения близнецов мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, специально не планировали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив».

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