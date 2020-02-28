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Нелли Ермолаева отдохнула в Израиле вместе с сыном и экс-супругом, несмотря на объявление о разводе

В конце прошлого года Нелли Ермолаева сообщила, что разводится с Кириллом Андреевым. Однако в отпуск в феврале бывшие супруги отправились вместе.
Нелли Ермолаева
Нелли Ермолаева с Кириллом Андреевы и сыном Мироном

Новость о расставании Нелли Ермолаевой и Кирилла Андреева расстроила многих поклонников телеведущей. Некоторые долго не смогли поверить в то, что такой красивой пары больше не существует.

Сама телеведущая провоцирует слухи, что они с Кириллом помирились или же не расходились вовсе. На такие мысли поклонников натолкнули несколько свежих постов Нелли и ее экс-супруга в Инстаграме. Ермолаева вместе с 2-летним сыном Мироном ездила в Израиль и опубликовала красивое видео из поездки. 

Кирилл Андреев

Однако подписчиков сильно удивило, что Кирилл Андреев разместил снимок, сделанный там же. «Вы же разошлись вроде или случайная встреча?» — недоумевала подписчица. Нелли не стала отвечать.

«Почему вы скрываете, что снова вместе с Кириллом? Мы только рады, если что!», «Ребята, давайте миритесь! Израиль — святое место, пересмотрите свое отношение друг к другу», «Не разрушайте сказку, а то люди перестанут верить в чудеса», — писали фолловеры.

Сама Нелли и раньше намекала, что они с Кириллом сохранили хорошие отношения. Так, на снимке со дня рождения их сына Мирона телеведущая с нежностью приобнимала экс-супруга

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28 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @ermolaevanelly, @kirilltheone/Instagram
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Нелли Ермолаева

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