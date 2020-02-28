Нелли Ермолаева отдохнула в Израиле вместе с сыном и экс-супругом, несмотря на объявление о разводе

Новость о расставании Нелли Ермолаевой и Кирилла Андреева расстроила многих поклонников телеведущей. Некоторые долго не смогли поверить в то, что такой красивой пары больше не существует.
Сама телеведущая провоцирует слухи, что они с Кириллом помирились или же не расходились вовсе. На такие мысли поклонников натолкнули несколько свежих постов Нелли и ее экс-супруга в Инстаграме. Ермолаева вместе с 2-летним сыном Мироном ездила в Израиль и опубликовала красивое видео из поездки.
Однако подписчиков сильно удивило, что Кирилл Андреев разместил снимок, сделанный там же. «Вы же разошлись вроде или случайная встреча?» — недоумевала подписчица. Нелли не стала отвечать.
Сама Нелли и раньше намекала, что они с Кириллом сохранили хорошие отношения. Так, на снимке со дня рождения их сына Мирона телеведущая с нежностью приобнимала экс-супруга.