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Принцесса Беатрис вынуждена сыграть скромную свадьбу из-за «Мегзита» и проблем с отцом

Последние события в королевской семье заставили принцессу Беатрис отказаться от идеи роскошной свадьбы. Сейчас она готовит скромное камерное торжество.

29 мая состоится свадьба принцессы Беатрис и ее возлюбленного, миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.

Последние события в королевской семье заставили многих подумать, что девушка и ее жених примут непростое решение отменить торжество. Все же и «Мегзит», и непростая ситуация с принцем Эндрю, и сразу два расставания — племянник королевы Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс анонсировал развод с супругой Сереной, а Питер Филлипс, старший королевы, заявил, что разводится с Отем Келли.

Однако Беатрис и Эдоардо не собираются откладывать свадьбу из-за проблем других людей. Они всего лишь сделают ее очень скромной.

Инсайдер заявил порталу People, что Беатрис, в отличие от принцессы Евгении, готовит очень частную свадьбу — возможно, самую скромную за всю историю британской монархии.

«Беатрис более сдержанна и спокойна. Она очень вежливая, очень образованная, но более формальная. Так что, я думаю, это будет совсем другая свадьба, чем у Евгении», — заявил аноним, утверждая, что принцесса и так хотела отметить свое замужество скромно.

Впрочем, инсайдеры, которые беседовали с изданием Entertainment Tonight ранее, заявляли, что Беатрис именно вынуждена пойти на такие меры, хотя в душе она всегда хотела огромную свадьбу и толпу гостей.

«Бедная Беа, все сейчас очень волнуются за нее. Она заслужила такую свадьбу, о которой мечтала», — говорил аноним.

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28 февраля 2020
Текст Анна Миллионова
Фото @princesseugenie/Instagram, Getty Images
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Принцесса Беатрис

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