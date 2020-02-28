Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Мой костюм на день рождения»: Наталья Водянова в одном полотенце показала фото из сауны

28 февраля Наталья Водянова празднует 38-летие. Эту знаменательную дату супермодель отметила с утра пораньше в парной.
Наталья Водянова

28 февраля Наталье Водяновой исполнилось 38 лет. Ее уже поздравили многие. Одним из первых это сделал будущий супруг супермодели Антуан Арно, причем он разместил несколько домашних снимков Натальи из семейного архива. Судя по комментарию звезды, ее глубоко тронули слова жениха. 

Сама именинница также выложила в своем Инстаграме праздничный пост и показала фолловерам серию снимков, сделанных в сауне парижского Ritz. На них модель радостно улыбается, позируя в одном лишь полотенце и тапочках. 

Наталья Водянова
«Мой костюм на день рождения», — прокомментировала фотографии Наталья.
Шоколадный торт для именинницы прямо в бассейн
Шоколадный торт для именинницы прямо в бассейн

Поклонники также поздравили знаменитость с этим замечательным праздником. «Милая наша Наташа! С днем рождения вас! Пусть радость и удача будут с Вами всегда! Любви, успеха, счастья и мира вам и вашей семье!», «С днем рождения, сказочная фея!», «С легким паром», — писали фолловеры.

Напомним, что Наталья Водянова — многодетная мама. Она выглядит значительно моложе своего возраста, так что по ней и не скажешь, что модель воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву и Виктора от первого брака с Джастином Портманом, а также Максима и Романа, рожденных в союзе с Антуаном Арно.

Недавно звезда поделилась некоторыми деталями своей грядущей свадьбы. Как оказалось, на торжестве будут присутствовать около 300 гостей. Впрочем, по французским меркам это даже считается «скромным». 

Перейти к обсуждению


28 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @natasupernova/Instagram
Теги

Наталья Водянова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
«Ты моя Чебурашка»: Оксана Воеводина вспомнила свадьбу с экс-королем, рассказала про аборты его женщин и объяснила, почему продает подвенечное платье за 3 миллиона рублей
113 Комментариев
Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу
101 Комментариев
Гость 2020-02-19 09:56:00
135
[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal
130 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.