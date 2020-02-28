«Мой костюм на день рождения»: Наталья Водянова в одном полотенце показала фото из сауны

28 февраля Наталья Водянова празднует 38-летие. Эту знаменательную дату супермодель отметила с утра пораньше в парной.

28 февраля Наталье Водяновой исполнилось 38 лет. Ее уже поздравили многие. Одним из первых это сделал будущий супруг супермодели Антуан Арно, причем он разместил несколько домашних снимков Натальи из семейного архива. Судя по комментарию звезды, ее глубоко тронули слова жениха.



Сама именинница также выложила в своем Инстаграме праздничный пост и показала фолловерам серию снимков, сделанных в сауне парижского Ritz. На них модель радостно улыбается, позируя в одном лишь полотенце и тапочках.

«Мой костюм на день рождения», — прокомментировала фотографии Наталья.

Шоколадный торт для именинницы прямо в бассейн

Поклонники также поздравили знаменитость с этим замечательным праздником. «Милая наша Наташа! С днем рождения вас! Пусть радость и удача будут с Вами всегда! Любви, успеха, счастья и мира вам и вашей семье!», «С днем рождения, сказочная фея!», «С легким паром», — писали фолловеры.

Напомним, что Наталья Водянова — многодетная мама. Она выглядит значительно моложе своего возраста, так что по ней и не скажешь, что модель воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву и Виктора от первого брака с Джастином Портманом, а также Максима и Романа, рожденных в союзе с Антуаном Арно.

1 2 3 ... 10 Наталья Водянова родилась 28 февраля 1982 года

Недавно звезда поделилась некоторыми деталями своей грядущей свадьбы. Как оказалось, на торжестве будут присутствовать около 300 гостей. Впрочем, по французским меркам это даже считается «скромным».