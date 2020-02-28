Впрочем, не все так гладко, как кажется. Сассексам предстоит отказаться от прибыльного товарного знака Sussex Royal, который приносил им солидный доход от продаж фирменных сувениров. Меган Маркл, по заверениям инсайдеров, была в ярости от решения Елизаветы II. Как сообщали источники, близкие к окружению пары, они рассчитывали на более выгодные условия «Мегзита».

Впрочем, судя по всему, Сассексы все же решили попробовать наладить отношения с Короной. Возможно, это связано со слухами об ухудшившемся самочувствии Елизаветы II, которое подорвали семейные дрязги.

Как сообщает издание Daily Mail, в документах ведомства интеллектуальной собственности Великобритании утверждается, что заявка на использование товарного знака Sussex Royal в коммерческих и благотворительных целях была удалена. Правда, с одной оговоркой.

Ведь Сассексы отказались использовать свой личный бренд лишь в Великобритании. Однако Европы это не касается.