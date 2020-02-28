После того, как принц Гарри и Меган Маркл решительно сложили с себя королевские полномочия в начале года, семейство Виндзоров сотрясало одно событие за другим.
Сассексы начали независимую жизнь в Канаде, где герцогиня отдыхает от пристального внимания общественности вместе со своим сыном Арчи. Гарри в свою очередь периодически возвращается на родину, чтобы принять участие в мероприятиях.
Впрочем, не все так гладко, как кажется. Сассексам предстоит отказаться от прибыльного товарного знака Sussex Royal, который приносил им солидный доход от продаж фирменных сувениров. Меган Маркл, по заверениям инсайдеров, была в ярости от решения Елизаветы II. Как сообщали источники, близкие к окружению пары, они рассчитывали на более выгодные условия «Мегзита».
Впрочем, судя по всему, Сассексы все же решили попробовать наладить отношения с Короной. Возможно, это связано со слухами об ухудшившемся самочувствии Елизаветы II, которое подорвали семейные дрязги.
Как сообщает издание Daily Mail, в документах ведомства интеллектуальной собственности Великобритании утверждается, что заявка на использование товарного знака Sussex Royal в коммерческих и благотворительных целях была удалена. Правда, с одной оговоркой.
Ведь Сассексы отказались использовать свой личный бренд лишь в Великобритании. Однако Европы это не касается.
Видимо, Гарри и Меган хотят и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Интересно, как отреагирует Елизавета II на такую необычную попытку помириться с ней, но и о собственной выгоде не забыть?
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