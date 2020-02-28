Торг уместен? Меган и Гарри решили задобрить королеву отказом от своего товарного знака в Британии, но не в Европе

Недавно Елизавета II запретила Сассексам использовать личный бренд Sussex Royal. У них появилось встречное предложение. 

28 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Меган Маркл, Елизавета II, принц Гарри

После того, как принц Гарри и Меган Маркл решительно сложили с себя королевские полномочия в начале года, семейство Виндзоров сотрясало одно событие за другим.

Сассексы начали независимую жизнь в Канаде, где герцогиня отдыхает от пристального внимания общественности вместе со своим сыном Арчи. Гарри в свою очередь периодически возвращается на родину, чтобы принять участие в мероприятиях. 

Меган Маркл, Принц Гарри, Елизавета II

Впрочем, не все так гладко, как кажется. Сассексам предстоит отказаться от прибыльного товарного знака Sussex Royal, который приносил им солидный доход от продаж фирменных сувениров. Меган Маркл, по заверениям инсайдеров, была в ярости от решения Елизаветы II. Как сообщали источники, близкие к окружению пары, они рассчитывали на более выгодные условия «Мегзита».

Впрочем, судя по всему, Сассексы все же решили попробовать наладить отношения с Короной. Возможно, это связано со слухами об ухудшившемся самочувствии Елизаветы II, которое подорвали семейные дрязги.

Как сообщает издание Daily Mail, в документах ведомства интеллектуальной собственности Великобритании утверждается, что заявка на использование товарного знака Sussex Royal в коммерческих и благотворительных целях была удалена. Правда, с одной оговоркой.

Ведь Сассексы отказались использовать свой личный бренд лишь в Великобритании. Однако Европы это не касается. 

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Видимо, Гарри и Меган хотят и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Интересно, как отреагирует Елизавета II на такую необычную попытку помириться с ней, но и о собственной выгоде не забыть?

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