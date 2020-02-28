«Теперь нас нету, но я упорно буду ждать»: Агата Муцениеце посвятила стих Павлу Прилучному

Агата Муцениеце тяжело переживает развод с Павлом Прилучным и не собирается этого скрывать. Девушка опубликовала в Инстаграме стихотворение, которое посвятила супругу.

Несколько дней назад Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о расставании. Актриса не стала надевать на себя маску храбрости и честно отметила, что для нее развод стал настоящей драмой.

Сначала она пообещала подписчикам, что не будет публиковать стихи о бывшем муже, но сдержаться так и не смогла. 28 февраля она выложила свое творение в Инстаграм.

Главная мысль внушительного стихотворения — сохранить отношения очень трудно.

«И вроде все идет нормально.

Жизнь — захватила суета.

Но все закончилось банально,

И стала вдруг она — не та!»

Также Агата намекнула в стихах, что верит в возможное воссоединение с Павлом, пускай и случится оно очень нескоро.

«Мы были, а теперь нас нету. Но я упорно буду ждать, что ты постигнешь мудрость эту. Прошепчешь: ''Любят вопреки. Прости меня''. — ''И ты прости''. И вновь сольются две руки. Из-за потери времени мы уже будем старики. Неважно, это пустяки. И вот вдвоем пойдем гулять. И вспоминать, какие были дураки», — написала Муцениеце.

1 2 3 ... 8 Павел и Агата познакомились в 2010 году на съемках «Закрытой школы»

Напомним, Агата и Павел были вместе 8 лет. В этом браке родилось два ребенка, сын Тимофей и дочь Мия.