Протест против Романа Полански и Шарлотта Генсбур на костылях: как прошла премия «Сезар»

В Париже в минувшую пятницу были объявлены лауреаты премии «Сезар». На праздник кино приехали именитые звезды: Венсан Кассель с супругой Тиной Кунаки, Ева Грин, Фанни Ардан, Шарлотта Генсбур и другие собрались в концертном зале «Плейель».



Генсбур, к слову, не отказалась от посещения мероприятия, даже несмотря на то, что ей пришлось буквально ковылять по красной ковровой дорожке — на ноге актрисы красовался гипс.