Протест против Романа Полански и Шарлотта Генсбур на костылях: как прошла премия «Сезар»

В Париже в минувшую пятницу были объявлены лауреаты премии «Сезар». На праздник кино приехали именитые звезды: Венсан Кассель с супругой Тиной Кунаки, Ева Грин, Фанни Ардан, Шарлотта Генсбур и другие собрались в концертном зале «Плейель».
Генсбур, к слову, не отказалась от посещения мероприятия, даже несмотря на то, что ей пришлось буквально ковылять по красной ковровой дорожке — на ноге актрисы красовался гипс.
Хайлайтом премии стало объявление победителя в номинации «Лучший режиссер» — им стал Роман Полански. И дело вовсе не в том, что его чествовали и поздравляли. Напротив, многие актрисы во главе с 31-летней Адель Энель покинули «Плейель», как только услышали имя режиссера.
Адель выходила, восклицая «Браво педофилу» и «Позор». Все дело в том, что Полански был несколько раз обвинен в домогательствах к несовершеннолетним девушкам. Все эпизоды произошли в конце 1970-х годов, поэтому уголовные дела открывать не стали из-за срока давности. Режиссер же решил просто заявить о своей невиновности и не обсуждать эту тему.
Сам Полански на премию не явился. «Активисты угрожают мне публичным линчеванием. Некоторые призывали к демонстрациям, другие планируют сделать ''Сезар'' платформой. Это обещает больше походить на симпозиум, чем на праздник кинематографа, призванного вознаградить его величайшие таланты», — сказал он агентству France Presse.
Конечно, в Париже прошла акция феминисток, выступающих против Романа Полански. Она стартовала еще до начала премии, и некоторые активистки попытались прорваться на красную дорожку «Сезара», чтобы выразить свое возмущение.
Из-за этого супермоделей Джиджи и Беллу Хадид вместе с мамой Иоландой три часа удерживали в парижском ресторане, посколько полиция пыталась урегулировать протест.
Фильм Полански «Офицер и шпион», который многие называют лучшим в его карьере, всего заработал 12 номинаций, из которых победил в трех: «Лучший режиссер», «Лучшая адаптация» и «Лучшие костюмы».
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