Протест против Романа Полански и Шарлотта Генсбур на костылях: как прошла премия «Сезар»

Французская кинопремия превратилась в стихийный митинг, когда несколько актрис демонстративно покинули зал во время объявления Романа Полански лучшим режиссером.

29 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Тина Кунаки, Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель

В Париже в минувшую пятницу были объявлены лауреаты премии «Сезар». На праздник кино приехали именитые звезды: Венсан Кассель с супругой Тиной Кунаки, Ева Грин, Фанни Ардан, Шарлотта Генсбур и другие собрались в концертном зале «Плейель».

Генсбур, к слову, не отказалась от посещения мероприятия, даже несмотря на то, что ей пришлось буквально ковылять по красной ковровой дорожке — на ноге актрисы красовался гипс.

Шарлотта Генсбур

Хайлайтом премии стало объявление победителя в номинации «Лучший режиссер» — им стал Роман Полански. И дело вовсе не в том, что его чествовали и поздравляли. Напротив, многие актрисы во главе с 31-летней Адель Энель покинули «Плейель», как только услышали имя режиссера.

Адель выходила, восклицая «Браво педофилу» и «Позор». Все дело в том, что Полански был несколько раз обвинен в домогательствах к несовершеннолетним девушкам. Все эпизоды произошли в конце 1970-х годов, поэтому уголовные дела открывать не стали из-за срока давности. Режиссер же решил просто заявить о своей невиновности и не обсуждать эту тему. 

Сам Полански на премию не явился. «Активисты угрожают мне публичным линчеванием. Некоторые призывали к демонстрациям, другие планируют сделать ''Сезар'' платформой. Это обещает больше походить на симпозиум, чем на праздник кинематографа, призванного вознаградить его величайшие таланты», — сказал он агентству France Presse.

Роман Полански
Роман Полански

Конечно, в Париже прошла акция феминисток, выступающих против Романа Полански. Она стартовала еще до начала премии, и некоторые активистки попытались прорваться на красную дорожку «Сезара», чтобы выразить свое возмущение.

Из-за этого супермоделей Джиджи и Беллу Хадид вместе с мамой Иоландой три часа удерживали в парижском ресторане, посколько полиция пыталась урегулировать протест.

...
Ева Грин
1 из 13

Фильм Полански «Офицер и шпион», который многие называют лучшим в его карьере, всего заработал 12 номинаций, из которых победил в трех: «Лучший режиссер», «Лучшая адаптация» и «Лучшие костюмы».

Комментарии

7
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Нравится мне позиция французских киноакадемиков относительно митушной истерии: собаки лают - караван идет. Не слышат, не видят, не реагируют и плевать хотели с высокой горки. То Алену Делону спокойно дают за вклад в кинематограф, то Полански - за новый фильм. Вот это я понимаю: действительно свободная страна со старейшими в мире демократическими традициями!
  • Почему нет никакой ответственности за сплетни и этот псевдо активизм, если ни одно обвинение не доказано? И почему такой отвратительной ерундой занимаются исключительно женщины?
  • У Генсбур гипс на колготки наложен?
  • Какая же Гензбур все-таки страшная... Гены Джейн Биркин считай спущены в унитаз
  • Ева Грин такая готичная, прям и в жизни ведьмочка. Про Полански как и про Аллена вся кинотусрвка знала, только спокойно закрывали глаза, сейчас все всполошились, где они были тридцать лет назад?
  • Очень хороший фильм, мне понравился, с историей дела Дрейфуса в России мало знакомы. Снято очень красиво, Дюжарден хорош.
  • Изнасилованные эти уже подзадолбали, честно говоря...

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633