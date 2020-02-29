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38-летняя Вера Брежнева призналась, что готова к большой семье

Певица и актриса Вера Брежнева воспитывает двоих детей. Константин Меладзе — троих. Из них совместных — ноль. Но все поправимо!

Певица Вера Брежнева счастлива в браке с 56-летним продюсером Константином Меладзе. Супруги вместе уже довольно давно, но так и не обзавелись совместными детьми.

38-летняя Брежнева, которая воспитывает двоих дочерей от предыдущих отношений, 18-летнюю Соню и 10-летнюю Сару, признается: она была бы не против завести еще одного ребенка.

«Я считаю, что все решается на небесах. Мы можем чего-то хотеть, но все равно получается так, как получается. Могу только сказать, что я родилась в большой семье, и считаю, что это круто. Поэтому я готова к большой семье с большим количеством детей», — рассказала Вера.

Конечно, Сара и Соня ощущают, что их мама постоянно занята — Вера не только записывает песни и снимает клипы, но еще и создает свою собственную линию косметики. Соня уже привыкла к тому, что у мамы есть работа и нет свободного времени, а вот Сара переживает то, что Брежневой нет рядом, сложнее.

«Самое главное сейчас то, что я вложила в детей. Поэтому важно, чтобы они, находясь от меня на любом расстоянии — у подруг, в школе — чувствовали себя любимыми детьми. Это самая главная задача», — призналась артистка в интервью изданию «7 дней». 

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29 февраля 2020
Текст Анна Миллионова
Фото Instagram
Теги

Вера Брежнева, Константин Меладзе

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