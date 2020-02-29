Совсем скоро состоится свадьба модели Натальи Водяновой и французского предпринимателя Антуана Арно. Предложение своей возлюбленной Антуан сделал год назад, хотя вместе они уже больше восьми лет. Почему же так долго тянули со свадьбой?
Эту тайну раскрыла мама Водяновой Лариса Кусакина. Все оказалось очень прозаично — дело в том, что и Наталья, и ее жених были очень заняты работой.
«Мне кажется, они тянули со свадьбой только из-за занятости, а не потому, что проверяли свои чувства», — заявила Лариса.
Кусакина отметила, что чувства ее дочери и будущего зятя за восемь лет не остыли, а, напротив, крепчают с каждым днем.
Также мама Водяновой раскрыла некоторые подробности предстоящего торжества. «Я знаю, что свадьба пройдет во Франции, в регионе Шампань в начале лета, но точную дату сказать не могу. Я не думаю, что торжество будет скромным, семья Антуана ведь занимает второе место в мире по богатству. Я не принимаю участия в подготовке праздника, так что даже для меня все будет сюрпризом», — рассказала Лариса, отметив, что празднование продлится два дня.
Лариса также рассказала изданию «Собеседник», что часто общается с внуками: «Мы видимся несколько раз в год. В основном, конечно же, я к ним летаю, но и в России они тоже бывают. Лукас, например, в прошлом году был в Москве вместе с Наташей, когда проходил ее благотворительный марафон».
Комментарии1