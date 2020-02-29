Мама Натальи Водяновой объяснила, почему ее дочь восемь лет не выходила замуж за Антуана Арно

Подоспели новые интересные подробности грядущей свадьбы Натальи Водяновой и Антуана Арно. И этому источнику можно доверять. Секреты раскрыла мама модели.

29 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Совсем скоро состоится свадьба модели Натальи Водяновой и французского предпринимателя Антуана Арно. Предложение своей возлюбленной Антуан сделал год назад, хотя вместе они уже больше восьми лет. Почему же так долго тянули со свадьбой?

Эту тайну раскрыла мама Водяновой Лариса Кусакина. Все оказалось очень прозаично — дело в том, что и Наталья, и ее жених были очень заняты работой.

Наталья Водянова с мамой

«Мне кажется, они тянули со свадьбой только из-за занятости, а не потому, что проверяли свои чувства», — заявила Лариса.

Кусакина отметила, что чувства ее дочери и будущего зятя за восемь лет не остыли, а, напротив, крепчают с каждым днем. 

Также мама Водяновой раскрыла некоторые подробности предстоящего торжества. «Я знаю, что свадьба пройдет во Франции, в регионе Шампань в начале лета, но точную дату сказать не могу. Я не думаю, что торжество будет скромным, семья Антуана ведь занимает второе место в мире по богатству. Я не принимаю участия в подготовке праздника, так что даже для меня все будет сюрпризом», — рассказала Лариса, отметив, что празднование продлится два дня.

...
Антуан Арно и Наталья Водянова поженятся этим летом
1 из 9

Лариса также рассказала изданию «Собеседник», что часто общается с внуками: «Мы видимся несколько раз в год. В основном, конечно же, я к ним летаю, но и в России они тоже бывают. Лукас, например, в прошлом году был в Москве вместе с Наташей, когда проходил ее благотворительный марафон».

Теги

Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • Мама у нее, конечно... врагу не пожелаешь...

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633