Совсем скоро состоится свадьба модели Натальи Водяновой и французского предпринимателя Антуана Арно. Предложение своей возлюбленной Антуан сделал год назад, хотя вместе они уже больше восьми лет. Почему же так долго тянули со свадьбой?

Эту тайну раскрыла мама Водяновой Лариса Кусакина. Все оказалось очень прозаично — дело в том, что и Наталья, и ее жених были очень заняты работой.