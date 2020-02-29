Накануне Решетова, которая все еще кормит своего сына Ратмира грудью, рассказала, что пользуется банком молока, чтобы не терять активности. А это значит, что девушка сцеживается и замораживает свое молоко, чтобы при необходимости его разморозить.

«Классно, если у меня получится кормить грудью как можно дольше. Я планировала шесть месяцев, но когда начала и поняла, что это за чудо, мне захотелось растянуть этот период», — говорила Анастасия