Накануне Решетова, которая все еще кормит своего сына Ратмира грудью, рассказала, что пользуется банком молока, чтобы не терять активности. А это значит, что девушка сцеживается и замораживает свое молоко, чтобы при необходимости его разморозить.
«Классно, если у меня получится кормить грудью как можно дольше. Я планировала шесть месяцев, но когда начала и поняла, что это за чудо, мне захотелось растянуть этот период», — говорила Анастасия
На следующий день возлюбленная Тимати выложила в инстаграм-истории короткие видео, в которых один из ее котов яростно сосет молоко из бутылочки, и подписала их: «Пока Тимурыч спит». Интернет-пользователи были, мягко скажем, удивлены.
Напомним, Анастасия стала мамой в прошлом октябре — в подмосковном госпитале «Лапино» девушка родила от Тимати сына, которого пара назвала Ратмиром.
«Имя редкое, сильное. Звучит как восточное, но происхождение у него древне-славянское. Имеет такое значение — ''Воин мира'' ! 2 в 1. Ну и конечно созвучность — Ратмир Тимурович! Идеально», — рассказала о том, почему выбрала такое имя, Анастасия.
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