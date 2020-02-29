«Пока Тимурыч спит»: Анастасия Решетова поит котов молоком из детской бутылочки

Анастасия Решетова поделилась в инстаграм-историях интересным видео, которое заставило поклонников немало удивиться.

29 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Накануне Решетова, которая все еще кормит своего сына Ратмира грудью, рассказала, что пользуется банком молока, чтобы не терять активности. А это значит, что девушка сцеживается и замораживает свое молоко, чтобы при необходимости его разморозить. 

«Классно, если у меня получится кормить грудью как можно дольше. Я планировала шесть месяцев, но когда начала и поняла, что это за чудо, мне захотелось растянуть этот период», — говорила Анастасия

На следующий день возлюбленная Тимати выложила в инстаграм-истории короткие видео, в которых один из ее котов яростно сосет молоко из бутылочки, и подписала их: «Пока Тимурыч спит». Интернет-пользователи были, мягко скажем, удивлены.

Напомним, Анастасия стала мамой в прошлом октябре — в подмосковном госпитале «Лапино» девушка родила от Тимати сына, которого пара назвала Ратмиром.

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16 октября Анастасия Решетова родила от Тимати сына
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«Имя редкое, сильное. Звучит как восточное, но происхождение у него древне-славянское. Имеет такое значение — ''Воин мира'' ! 2 в 1. Ну и конечно созвучность — Ратмир Тимурович! Идеально», — рассказала о том, почему выбрала такое имя, Анастасия.

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Комментарии

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  • Это отвратительно. Даже гадко. Интересно, она оставшееся молоко ратмирчику скормила? Не удивлюсь, если так.Её Интеллектуальный уровень допускает данное действие(((
  • послеродовая что ли? так пусть к специалисту обратится ,это уже извращения какие то

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