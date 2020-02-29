Накануне Анастасия Тарасова рассказала о том, что она с супругом Дмитрием всегда мечтала о погодках. Для этого девушка намеренно завершила грудное вскармиливание своей первой дочери Миланы, когда девочке исполнилось полгода.
Спустя три месяца Тарасова узнала, что у нее хронический гастрит. Лечащий врач попросил Анастасию подождать с беременностью.
Тогда Тарасова решила отправиться в отпуск в Турцию, о котором давно мечтала. Перед полетом она на всякий случай сделала тест на беременность, который оказался отрицательным. «Да и врач успокоила, что при такой ЖДА (железодефицитная анемия) невозможно забеременеть, но нужно же было исключить», — уточнила Анастасия в следующем посте.
«Все шло прекрасно. Я впервые в Турции. Риксос, all inclusive, 9-й день отдыха, 15-й день рождения сестренки, и особо есть не хотелось, только налегала на апельсиновый фреш и блинчики с нутеллой и фоткалась. Ничего не предвещало, как говорится», — рассказала девушка.
В один из дней Тарасову «накрыло». Первым о беременности своей избранницы догадался Дмитрий, и настоятельно посоветовал Анастасии сделать тест.
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