Анастасия Тарасова рассказала, что забеременела вопреки заболеванию и отрицательному тесту

Мама двоих детей Анастасия Тарасова поделилась с подписчиками историей о том, как она мечтала родить погодок и что из этого вышло.

29 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Накануне Анастасия Тарасова рассказала о том, что она с супругом Дмитрием всегда мечтала о погодках. Для этого девушка намеренно завершила грудное вскармиливание своей первой дочери Миланы, когда девочке исполнилось полгода.

Спустя три месяца Тарасова узнала, что у нее хронический гастрит. Лечащий врач попросил Анастасию подождать с беременностью.

Тогда Тарасова решила отправиться в отпуск в Турцию, о котором давно мечтала. Перед полетом она на всякий случай сделала тест на беременность, который оказался отрицательным. «Да и врач успокоила, что при такой ЖДА (железодефицитная анемия) невозможно забеременеть, но нужно же было исключить», — уточнила Анастасия в следующем посте.

«Все шло прекрасно. Я впервые в Турции. Риксос, all inclusive, 9-й день отдыха, 15-й день рождения сестренки, и особо есть не хотелось, только налегала на апельсиновый фреш и блинчики с нутеллой и фоткалась. Ничего не предвещало, как говорится», — рассказала девушка. 

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Анастасия Тарасова и ее супруг Дмитрий поженились в начале 2018 года
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В один из дней Тарасову «накрыло». Первым о беременности своей избранницы догадался Дмитрий, и настоятельно посоветовал Анастасии сделать тест.

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Комментарии

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  • очередные лживые излияния журналиста .. По комментам сразу поняла в инста, Тарас едь срочно домой ,жена не в себе...
  • Переплюнуть Буз по количеству жалоб-завываний это ж надо постараться, непубличная наша. Все таки Димасик бросил Буз не из-за усталости от публичности, а потому что сами знаем кто доступная подвернулась что забременела сразу. Палится она конечно - это жесть.
  • это просто кошмар. зачем вы пишите про этих де би лу шек
  • Настюша накалякала еще один пост в инста , какая молодец , делом занята ,а Милана на горшок ходит ? Приучила? А какие слова говорит? Может быть звуки.. ? Мать перекати -поле 😂
  • У меня нет детей,но я не понимаю, как можно лишать ребенка материнского молока,чтобы быстрее родить другого? 🤔
  • Это просто уже порнография

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