Накануне Анастасия Тарасова рассказала о том, что она с супругом Дмитрием всегда мечтала о погодках. Для этого девушка намеренно завершила грудное вскармиливание своей первой дочери Миланы, когда девочке исполнилось полгода.

Спустя три месяца Тарасова узнала, что у нее хронический гастрит. Лечащий врач попросил Анастасию подождать с беременностью.