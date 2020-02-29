Любовница премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ждет ребенка

Интересные новости прилетели с туманного Альбиона. 55-летний Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, и его 31-летняя возлюбленная Кэрри Симондс ожидают появления на свет их первенца в начале лета.

Представитель пары отметил, что возлюбленные были «очень рады» сделать такое заявление.