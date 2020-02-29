Любовница премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ждет ребенка

Борис Джонсон и Кэрри Симондс объявили, что они обручились и ждут пополнения в семействе.

29 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Интересные новости прилетели с туманного Альбиона. 55-летний Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, и его 31-летняя возлюбленная Кэрри Симондс ожидают появления на свет их первенца в начале лета.

Представитель пары отметил, что возлюбленные были «очень рады» сделать такое заявление.

Таким образом Борис и Кэрри стали первой незамужней парой, которая обосновалась в официальной резиденции премьер-министра и объявила о прибавлении. Симондс, к слову, стала самой молодой возлюбленной премьер-министра за 173 года.

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Джонсон уже воспитывает пятерых детей: четверо появилось в 25-летнем браке с Мариной Уилер. Также у Бориса есть дочь от арт-консультанта Хелен Макинтайр.

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