Любовница премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ждет ребенка

Интересные новости прилетели с туманного Альбиона. 55-летний Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, и его 31-летняя возлюбленная Кэрри Симондс ожидают появления на свет их первенца в начале лета.
Представитель пары отметил, что возлюбленные были «очень рады» сделать такое заявление.
Таким образом Борис и Кэрри стали первой незамужней парой, которая обосновалась в официальной резиденции премьер-министра и объявила о прибавлении. Симондс, к слову, стала самой молодой возлюбленной премьер-министра за 173 года.
Джонсон уже воспитывает пятерых детей: четверо появилось в 25-летнем браке с Мариной Уилер. Также у Бориса есть дочь от арт-консультанта Хелен Макинтайр.
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