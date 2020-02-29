«Сердце мгновенно остановилось»: Надежда Бабкина рассказала, как пыталась реанимировать погибшего брата

Надежда Бабкина стала очередной гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Певица рассказала такие личные вещи, что ни она, ни зрители не могли сдержать слез.

29 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Надежда Бабкина — известная певица народного жанра — рассказала о своей непростой жизни, хотя интервью она дает крайне редко.

Для телеканала НТВ в целом и Леры Кудрявцевой в частности она сделала исключение. И рассказала поистине леденящие душу вещи. Например, Надежда Георгиевна поведала, как однажды спасла сына от смерти.

Надежда Бабкина с сыном

В юности ее сын Данила попал в аварию вместе с другом, в результате которой он впал в кому и оставался в ней до тех пор, пока на пороге его палаты не появилась Надежда. «Я как будто вошла в его тело. Но такое у меня возможно лишь раз в жизни. Позже я пыталась проделать то же самое с братом, но не смогла. Он умер».

Рассказывая о родственнике, Надежда не смогла сдержать слез. Ее младший брат Валерий погиб 1 января 2003-го, когда ему было всего 49 лет. Тогда они вместе отмечали Новый год, а наутро Бабкина уехала домой.

Надежда Бабкина с братом

Новость о том, что Валерий умирает, застала ее в дороге — позвонила жена брата. Сначала певица даже не поняла, о чем она говорит, ведь Валерий был жив и здоров всего пару часов назад.

«А на самом деле он уже умер. У меня педаль — я не понимаю, что происходит. Я как бы собрала себя. У меня в глазах икона Божьей матери. Я говорю: ''Дай шанс, попробуй защитить через меня, ну пожалуйста. Успей сделать это раньше, чем я приеду''», — плакала Надежда.

«Приезжаю туда, а там уже стоит скорая помощь, милиция. Я к нему кидаюсь. Он лежит на полу такого черного цвета. Разрыв аорты. Сердце мгновенно остановилось. Я хватаю его за ноги, вот так вот дергаю. Говорю: ''Вы что, с ума сошли? Ноги еще теплые''. Видимо, какие-то судороги. Я говорю: ''Слушайте, если это сердце...'' У них сосед врач, и они говорят: ''Надь, это невозможно''», — вспомнила звезда.

«Я говорю: ''Я поняла. Дайте мне нож, я сама разрежу. А ты массируй это сердце, я не понимаю, как это сделать''. А он говорит: ''Это невозможно, понимаешь? Его нет''. А Валера лежит на полу и улыбка на лице. А Лялька в истерике».

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Надежда Бабкина родилась в небольшом селе в Астраханской области
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Надежда отметила, что не решалась рассказать о трагедии матери, однако она уже была в курсе, когда Бабкина к ней приехала. Сама певица целых пять лет пыталась прийти в себя после того, как потеряла брата.

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Комментарии

1
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  • Бабкина сама на себя не похожа. Вроде и моложе не стала, а индивидуальность свою потеряла.

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