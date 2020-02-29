«Сердце мгновенно остановилось»: Надежда Бабкина рассказала, как пыталась реанимировать погибшего брата

Надежда Бабкина — известная певица народного жанра — рассказала о своей непростой жизни, хотя интервью она дает крайне редко.
Для телеканала НТВ в целом и Леры Кудрявцевой в частности она сделала исключение. И рассказала поистине леденящие душу вещи. Например, Надежда Георгиевна поведала, как однажды спасла сына от смерти.
В юности ее сын Данила попал в аварию вместе с другом, в результате которой он впал в кому и оставался в ней до тех пор, пока на пороге его палаты не появилась Надежда. «Я как будто вошла в его тело. Но такое у меня возможно лишь раз в жизни. Позже я пыталась проделать то же самое с братом, но не смогла. Он умер».
Рассказывая о родственнике, Надежда не смогла сдержать слез. Ее младший брат Валерий погиб 1 января 2003-го, когда ему было всего 49 лет. Тогда они вместе отмечали Новый год, а наутро Бабкина уехала домой.
Новость о том, что Валерий умирает, застала ее в дороге — позвонила жена брата. Сначала певица даже не поняла, о чем она говорит, ведь Валерий был жив и здоров всего пару часов назад.
«А на самом деле он уже умер. У меня педаль — я не понимаю, что происходит. Я как бы собрала себя. У меня в глазах икона Божьей матери. Я говорю: ''Дай шанс, попробуй защитить через меня, ну пожалуйста. Успей сделать это раньше, чем я приеду''», — плакала Надежда.
«Приезжаю туда, а там уже стоит скорая помощь, милиция. Я к нему кидаюсь. Он лежит на полу такого черного цвета. Разрыв аорты. Сердце мгновенно остановилось. Я хватаю его за ноги, вот так вот дергаю. Говорю: ''Вы что, с ума сошли? Ноги еще теплые''. Видимо, какие-то судороги. Я говорю: ''Слушайте, если это сердце...'' У них сосед врач, и они говорят: ''Надь, это невозможно''», — вспомнила звезда.
«Я говорю: ''Я поняла. Дайте мне нож, я сама разрежу. А ты массируй это сердце, я не понимаю, как это сделать''. А он говорит: ''Это невозможно, понимаешь? Его нет''. А Валера лежит на полу и улыбка на лице. А Лялька в истерике».
Надежда отметила, что не решалась рассказать о трагедии матери, однако она уже была в курсе, когда Бабкина к ней приехала. Сама певица целых пять лет пыталась прийти в себя после того, как потеряла брата.
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