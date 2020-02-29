«Сердце мгновенно остановилось»: Надежда Бабкина рассказала, как пыталась реанимировать погибшего брата

В юности ее сын Данила попал в аварию вместе с другом, в результате которой он впал в кому и оставался в ней до тех пор, пока на пороге его палаты не появилась Надежда. «Я как будто вошла в его тело. Но такое у меня возможно лишь раз в жизни. Позже я пыталась проделать то же самое с братом, но не смогла. Он умер».

Рассказывая о родственнике, Надежда не смогла сдержать слез. Ее младший брат Валерий погиб 1 января 2003-го, когда ему было всего 49 лет. Тогда они вместе отмечали Новый год, а наутро Бабкина уехала домой.