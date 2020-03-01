Сын 47-летнего Максима Виторгана и Виктории Верберг, 19-летний Даниил, ушел в армию. Об этих внушительных переменах в жизни отпрыска сообщила его мама. Женщина опубликовала в Инстаграме фото Даниила, когда тот принимал военную присягу.
«Непотопляемый мой мальчик, #тольконенажимайнакнопку», — подписала снимок артистка.
В конце декабря актриса, которая старше своего экс-супруга на 9 лет, выложила другой кадр: она натянуто улыбается рядом с обритым сыном.
Снимок, кстати, прокомментировала новая возлюбленная Виторгана Нино Нинидзе. «Сердце сжалось», — написала актриса. «У меня вообще все сжалось, Ниноша», — ответила Верберг девушке.
В комментариях к недавнему посту Виктория отметила, что 8 марта ей придется отмечать без любимого отпрыска. Верберг подписчики подбодрили: многие отметили, что Данила молодец, а кто-то уверил артистку в том, что сейчас в армии служить гораздо легче, чем раньше.
Комментарии3