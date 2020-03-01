19-летний сын Максима Виторгана ушел в армию

Даниил Виторган пошел отдавать долг Родине. 19-летнего сына Максима Виторгана забрали в армию.

1 марта 2020 · Текст: · Фото:

Сын 47-летнего Максима Виторгана и Виктории Верберг, 19-летний Даниил, ушел в армию. Об этих внушительных переменах в жизни отпрыска сообщила его мама. Женщина опубликовала в Инстаграме фото Даниила, когда тот принимал военную присягу.

«Непотопляемый мой мальчик, #тольконенажимайнакнопку», — подписала снимок артистка.

В конце декабря актриса, которая старше своего экс-супруга на 9 лет, выложила другой кадр: она натянуто улыбается рядом с обритым сыном.

Снимок, кстати, прокомментировала новая возлюбленная Виторгана Нино Нинидзе. «Сердце сжалось», — написала актриса. «У меня вообще все сжалось, Ниноша», — ответила Верберг девушке.

...
Сын Максима Виторгана принял присягу
1 из 8

В комментариях к недавнему посту Виктория отметила, что 8 марта ей придется отмечать без любимого отпрыска. Верберг подписчики подбодрили: многие отметили, что Данила молодец, а кто-то уверил артистку в том, что сейчас в армии служить гораздо легче, чем раньше.

Теги

Комментарии

3
под именем
  • Все комментарии
  • Как мужчина может считать себя таковым, если он делает то, что ему навязали другие?
  • Смелый
  • мне так нравится, когда пишут про долг родине...

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633