В комментариях к недавнему посту Виктория отметила, что 8 марта ей придется отмечать без любимого отпрыска. Верберг подписчики подбодрили: многие отметили, что Данила молодец, а кто-то уверил артистку в том, что сейчас в армии служить гораздо легче, чем раньше.