18-летний сын Натальи Водяновой появился на обложке глянца в женском парике

Наталья Водянова объединилась со своим старшим сыном Лукасом и снялась вместе с ним для обложки французского Numero. Получилось довольно необычно — мама и сын поменялись ролями, примерив парики.
Водянова красовалась перед камерами в парике «под мальчика», Лукас, напротив, надел длинные волосы.
Столь креативный свайп подписчики модели, впрочем, не очень оценили. На невесту Антуана Арно посыпались негативные комментарии: «Не понимаю, зачем менять волосы. Дети же смотрят, психику бы их поберегли, потом пол себе выбирать начинают», «Почему нельзя было такого парня показать мужественно? Что за тенденция делать из парней/мужиков баб? Кому это нужно? Думаю, девочки вокруг не обрадуются, мягко говоря», «Мальчик — жертва моды, которую диктуют. Ради обложки журнала готов на все. Скоро пол поменяет за известность и славу».
Впрочем, защитников Водяновой тоже нашлось достаточно: «От таких комментов хочется пробить лоб фейспалмом! Шел 21 век...», «Не несите ерунду, идея прекрасная, съемка крутая».
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