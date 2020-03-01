18-летний сын Натальи Водяновой появился на обложке глянца в женском парике

Столь креативный свайп подписчики модели, впрочем, не очень оценили. На невесту Антуана Арно посыпались негативные комментарии: «Не понимаю, зачем менять волосы. Дети же смотрят, психику бы их поберегли, потом пол себе выбирать начинают», «Почему нельзя было такого парня показать мужественно? Что за тенденция делать из парней/мужиков баб? Кому это нужно? Думаю, девочки вокруг не обрадуются, мягко говоря», «Мальчик — жертва моды, которую диктуют. Ради обложки журнала готов на все. Скоро пол поменяет за известность и славу».

