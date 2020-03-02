23-летняя Аделина Сотникова, завоевавшая золото на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, объявила о завершении спортивной карьеры. 2 марта фигуристка рассказала об этом в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
По словам Аделины, ее прощание с большим спортом связано с состоянием здоровья. Напомним, в начале февраля 2020 года девушка перенесла операцию, которая потребовала долгий курс реабилитации. Характер вмешательства не уточнялся, но агент Сотниковой утверждала, что оно было серьезным.
«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой», — цитирует спортсменку ТАСС.
При этом Аделина заметила, что она хотела бы еще вернуться на лед в обозримом будущем, но произойдет это уже не на «профессиональной арене». Сотникова добавила, что скучает по катанию, когда смотрит соревнования, но осознает, что ее текущие проблемы со здоровьем не дадут ей продолжить спортивную карьеру.
«Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», — сообщила Аделина.
Сотникова стала первой российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Также спортсменка дважды завоевывала серебро на чемпионате Европы. Кроме того, Аделина четырежды становилась чемпионкой России.
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