«Хочу быть здоровой и счастливой»: 23-летняя Аделина Сотникова завершила спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании сообщила, что остаться в спорте ей не позволяет состояние здоровья.

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

Аделина Сотникова

23-летняя Аделина Сотникова, завоевавшая золото на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, объявила о завершении спортивной карьеры. 2 марта фигуристка рассказала об этом в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

По словам Аделины, ее прощание с большим спортом связано с состоянием здоровья. Напомним, в начале февраля 2020 года девушка перенесла операцию, которая потребовала долгий курс реабилитации. Характер вмешательства не уточнялся, но агент Сотниковой утверждала, что оно было серьезным.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой», — цитирует спортсменку ТАСС.

Аделина Сотникова

При этом Аделина заметила, что она хотела бы еще вернуться на лед в обозримом будущем, но произойдет это уже не на «профессиональной арене». Сотникова добавила, что скучает по катанию, когда смотрит соревнования, но осознает, что ее текущие проблемы со здоровьем не дадут ей продолжить спортивную карьеру. 

«Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», — сообщила Аделина.

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Аделина Сотникова сообщила, что покидает профессиональный спорт
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Сотникова стала первой российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Также спортсменка дважды завоевывала серебро на чемпионате Европы. Кроме того, Аделина четырежды становилась чемпионкой России.

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Комментарии

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  • искали бы сразу выгодных мужиков,зачем спорт? Хотя беззвестная баба кому нужна? да никому
  • Опять начинают тереть коммы. вуман, для чего выкладываете темы? чтобы дифирамбы собирать так не будет этого!
  • Ушла, теперь на гражданке будет себе выгодную партию искать. Как Ильиных. Ну там правда пиар откровенный но сам факт. Через пиар выбъет контракты, бабла срубит будет жить безбедно.
  • это к тому : связь спорта со здоровьем. не тешьте себя, родители, нет там здоровья, только амбиции и деньги
  • Как фейерверк эти девочки-спортсменки. Вспыхнула на минуту, ослепила всех, а потом потухла и остался только пепел. Общалась с профессиональными спортсменами (не такими крутыми, конечно) все говорили, что очень тяжело потом на гражданке. Вот ты всем нужен: за тебя решает тренер, менеджер, твое расписание забито поминутно на год вперед. А потом вакуум. Очень желаю здоровья и найти себя, найти куда применить трудолюбие и талант в дальнейшей жизни.
  • Так она её давно завершила.

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