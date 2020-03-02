23-летняя Аделина Сотникова, завоевавшая золото на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, объявила о завершении спортивной карьеры. 2 марта фигуристка рассказала об этом в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

По словам Аделины, ее прощание с большим спортом связано с состоянием здоровья. Напомним, в начале февраля 2020 года девушка перенесла операцию, которая потребовала долгий курс реабилитации. Характер вмешательства не уточнялся, но агент Сотниковой утверждала, что оно было серьезным.