На днях Виктория Боня поделилась трогательными воспоминаниями в новом посте в своем Инстаграме. В детстве она, как и многие другие, обожала кормить птиц. Более того, эта милая привычка сохранилась и по сей день. Однако, как оказалось, она вовсе не приводила в восторг отца ее дочери Алекса Смерфита.
Ведь Виктория не могла отказать себе в удовольствии покормить птиц, когда выбиралась вместе с возлюбленным в ресторан. Из-за этого Смерфиту даже было стыдно выходить с Боней в свет, о чем он ей и говорил. Правда, звезда все равно не могла понять Алекса. Она не видела в своих действиях ничего предосудительного. Поэтому и парировала в ответ на его замечания.
«Я говорю: ''Почему тебе должно быть стыдно? Интересно! Птички тоже хотят кушать. А представь, если бы ты был голодной птицей, прилетел к чьему-столу, а там бы сидели какие-то люди и тебя бы никто не покормил''».
Боня заметила, что всегда представляет себя на месте птицы. Мало ли что может произойти. «Вдруг я буду когда-нибудь птичкой, и найдется какая-то Виктория, которая меня покормит, и у меня будет хорошее настроение», — весело сообщила знаменитость.
В комментариях фолловеры Бони рассказали о том, кормят ли они птиц. Как выяснилось, тех, кто понимает чувства звезды, довольно много. Одни ставят кормушки на балконе, а другие отправляются вместе с детьми кормить синичек и воробьев в лес.
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