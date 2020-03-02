Виктория Боня рассказала, почему Алексу Смерфиту было стыдно в ее компании

Как оказалось, Виктория Боня заставляла отца своей дочери Анджелины краснеть. Причем повод был не самым тривиальным.

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

Виктория Боня

На днях Виктория Боня поделилась трогательными воспоминаниями в новом посте в своем Инстаграме. В детстве она, как и многие другие, обожала кормить птиц. Более того, эта милая привычка сохранилась и по сей день. Однако, как оказалось, она вовсе не приводила в восторг отца ее дочери Алекса Смерфита.

Виктория Боня
Виктория Боня и Алекс Смерфит

Ведь Виктория не могла отказать себе в удовольствии покормить птиц, когда выбиралась вместе с возлюбленным в ресторан. Из-за этого Смерфиту даже было стыдно выходить с Боней в свет, о чем он ей и говорил. Правда, звезда все равно не могла понять Алекса. Она не видела в своих действиях ничего предосудительного. Поэтому и парировала в ответ на его замечания.

«Я говорю: ''Почему тебе должно быть стыдно? Интересно! Птички тоже хотят кушать. А представь, если бы ты был голодной птицей, прилетел к чьему-столу, а там бы сидели какие-то люди и тебя бы никто не покормил''».

Боня заметила, что всегда представляет себя на месте птицы. Мало ли что может произойти. «Вдруг я буду когда-нибудь птичкой, и найдется какая-то Виктория, которая меня покормит, и у меня будет хорошее настроение», — весело сообщила знаменитость.

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Несколько лет назад Виктория Боня встречалась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом
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В комментариях фолловеры Бони рассказали о том, кормят ли они птиц. Как выяснилось, тех, кто понимает чувства звезды, довольно много. Одни ставят кормушки на балконе, а другие отправляются вместе с детьми кормить синичек и воробьев в лес. 

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Комментарии

6
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  • одна я заметила что внешность у Алекса.. Ну как бы сказать чтоб не удалили.. Какая то несколько.. женственная. Вы меня поняли?
  • А представь, если бы ты был голодной птицей, прилетел к чьему-столу, а там бы сидели какие-то люди и тебя бы никто не покормил (с) Бонь, не в птицах дело, а в твоём умении формулировать мысли. Реально стыдно. Алекс случайно тебе книги на видное место не клал, как бы намекая?)))
  • По поводу того, что Алекс Бони стыдился... думаю, он ее стыдился по другим причинам, а этот пустяк просто до кучи уже был, наряду со всем остальным
  • Помню, я однажды по глупости, В Барселоне на какой-то из площадей в готическом квартале, попробовала голубям бросить маленький кусочек хлеба.... больше никогда так делать не буду ))) это реально опасно, потому что они сразу бросаются всей стаей на этот корм, а стаи там огромные просто собираются. Не знаю, где Боня это делала, но если в европе, то это реально чревато последствиями..
  • Ну и бред...
  • Отошла в сторону и покормила птичек. Каждый должен быть приучен есть в отведенных для этого местах. Если птиц прикормить, то потом все стулья и столы будут загажены испражнениями. Я запрещаю детям кидать под стол корм котам и птицам. Птицы разносчики заболеваний, у людей в ресторане может быть аллергия на птиц. Никто не хочет наступить или поставить сумку в кучу. Сделайте кормушку, и кормите , сколько угодно

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