Ведь Виктория не могла отказать себе в удовольствии покормить птиц, когда выбиралась вместе с возлюбленным в ресторан. Из-за этого Смерфиту даже было стыдно выходить с Боней в свет, о чем он ей и говорил. Правда, звезда все равно не могла понять Алекса. Она не видела в своих действиях ничего предосудительного. Поэтому и парировала в ответ на его замечания.

«Я говорю: ''Почему тебе должно быть стыдно? Интересно! Птички тоже хотят кушать. А представь, если бы ты был голодной птицей, прилетел к чьему-столу, а там бы сидели какие-то люди и тебя бы никто не покормил''».

Боня заметила, что всегда представляет себя на месте птицы. Мало ли что может произойти. «Вдруг я буду когда-нибудь птичкой, и найдется какая-то Виктория, которая меня покормит, и у меня будет хорошее настроение», — весело сообщила знаменитость.