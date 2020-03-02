Александр и Анжелика Ревва — одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они вместе уже более 12 лет и воспитывают двух дочерей: Алису и Амели. Супруги поддерживают романтическую традицию: периодически они повторяют свадебную церемонию и выбирают для этого разные уголки мира. Так, в 2020 году звезды принесли друг другу клятвы любви и верности на Мальдивах, где отдыхали вместе с наследницами.