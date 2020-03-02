Александр и Анжелика Ревва — одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они вместе уже более 12 лет и воспитывают двух дочерей: Алису и Амели. Супруги поддерживают романтическую традицию: периодически они повторяют свадебную церемонию и выбирают для этого разные уголки мира. Так, в 2020 году звезды принесли друг другу клятвы любви и верности на Мальдивах, где отдыхали вместе с наследницами.
По словам Александра, идея воспроизводить свадебный ритуал принадлежит ему, так как он считает себя романтиком. «Почему бы не вспомнить те эмоции, возобновить, бросить дрова в очаг?» — задумался Ревва. Кроме того, после свадьбы наступает время первой брачной ночи. Об интимной жизни шоумен также высказался. Правда, с присущим ему чувством юмора.
«8 минут — это самый крутой и большой рекорд. Я сразу засыпаю потом. А утром уже поменьше. Так, минутка», — сообщил Ревва корреспондентам программы «Ты не поверишь!».
Отношения супругов восхищают многих. Так, стихотворение, написанное шоуменом для любимой женщины, высоко оценили поклонники звездной четы.
Добавим, что дочери Александра и Анжелики, видимо, готовы пойти по стопам звездного отца. Алиса уже вовсю выступает на сцене, а Амели научилась делать фирменный «пирожковский» взгляд.
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