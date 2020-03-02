Младшая падчерица Веры Брежневой отметила 16-летие со своим звездным бойфрендом

Дочь Константина Меладзе и Яны Сумм отметила 16-летие с друзьями и своим молодым человеком Владом Феничко, финалистом украинского шоу «Голос. Дети». Несмотря на слухи о расставании этой юной пары, Влад весь вечер провел рядом со своей второй половинкой.

Компания собралась в московском ресторане, где веселилась до поздней ночи. Грандиозный праздник в честь дочери продюсера закончился фейерверком.