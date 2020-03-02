Младшая падчерица Веры Брежневой отметила 16-летие со своим звездным бойфрендом

Лия Меладзе отпраздновала свое 16-летие совсем как взрослая — в ресторане с возлюбленным и без присмотра родителей.

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

Дочь Константина Меладзе и Яны Сумм отметила 16-летие с друзьями и своим молодым человеком Владом Феничко, финалистом украинского шоу «Голос. Дети». Несмотря на слухи о расставании этой юной пары, Влад весь вечер провел рядом со своей второй половинкой.

Компания собралась в московском ресторане, где веселилась до поздней ночи. Грандиозный праздник в честь дочери продюсера закончился фейерверком.

Звездный отец не был замечен на вечеринке — видимо, решил не смущать именинницу и ее гостей. Кстати, в прошлом году Константин заехал на день рождения Лии, где встретился со своей бывшей женой Яной. Встреча не была неловкой, ведь бывшие супруги сумели сохранить нормальные отношения ради общих детей.

У 16-летней девушки сложились теплые отношения с возлюбленной отца Верой Брежневой — летом они вместе отдыхали в Италии, а недавно Лия побывала на съемках шоу «Голос», где встретилась с певицей.

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Лия Меладзе отпраздновала 16-летие на широкую ногу
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Вера Брежнева и Константин Меладзе живут в браке уже 5 лет, но так и не обзавелись общими наследниками. Недавно певица призналась, что готова к большой семье

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