СМИ: Анджелина Джоли переживает, что после развода с Брэдом Питтом мужчины воспринимают ее как «токсичную женщину»

Анджелина Джоли уже не раз пожалела о своих отношениях с Брэдом Питтом. Актриса считает, что именно из-за скандального развода теперь у нее не получается наладить личную жизнь.

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Ни для кого не секрет, с каким трудом Анджелина Джоли переживает развод с Брэдом Питтом. За прошедшие годы актриса сильно похудела и перенесла лицевой паралич. К тому же, кинодива сильно страдает из-за того, что не может жить рядом с любимым старшим сыном Мэддоксом в Сеуле.

По закону она не имеет права надолго увозить несовершеннолетних детей из Лос-Анджелеса, где живет Питт. 

Чтобы отвлечься от семейной драмы, Энджи приняла решение наконец наладить личную жизнь

Анджелина Джоли

Инсайдеры сообщали, что на свидание с Джоли претендовали многие голливудские красавцы, однако раньше актриса годами отказывала им во встречах.  

Кажется, звезда упустила момент — теперь мужчины начали ее по-настоящему бояться. 

Как сообщает американское издание The National Enquirer, многочисленные воздыхатели Анджелины передумали встречаться с ней из-за скандального развода с Брэдом Питтом. 

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Кажется, Анджелина Джоли потеряла статус самой желанной женщины Голливуда
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«Известные мужчины предпочитают держаться подальше от особ, которые могут причинить им неприятности. Энджи сильно страдает из-за своего статуса ''токсичной женщины'' и часто жалуется на это друзьям — она будто бы стала никому неинтересной», — поведал аноним журналистам. 

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Комментарии

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  • Так, кто виноват, что подобная слава за ней закрепилась? Разве Питт виноват? Мне кажется, дело-то в самой Джоли и её закидонах
  • Ну посмотрите в эти ангельские глаза, ну какая токсичность? (сарказм). Если женщина выглядит как *****, поступает как *****, говорит как *****, может всё же она чуть-чуть токсична?

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