Ни для кого не секрет, с каким трудом Анджелина Джоли переживает развод с Брэдом Питтом. За прошедшие годы актриса сильно похудела и перенесла лицевой паралич. К тому же, кинодива сильно страдает из-за того, что не может жить рядом с любимым старшим сыном Мэддоксом в Сеуле.

По закону она не имеет права надолго увозить несовершеннолетних детей из Лос-Анджелеса, где живет Питт.

Чтобы отвлечься от семейной драмы, Энджи приняла решение наконец наладить личную жизнь.