Ни для кого не секрет, с каким трудом Анджелина Джоли переживает развод с Брэдом Питтом. За прошедшие годы актриса сильно похудела и перенесла лицевой паралич. К тому же, кинодива сильно страдает из-за того, что не может жить рядом с любимым старшим сыном Мэддоксом в Сеуле.
По закону она не имеет права надолго увозить несовершеннолетних детей из Лос-Анджелеса, где живет Питт.
Чтобы отвлечься от семейной драмы, Энджи приняла решение наконец наладить личную жизнь.
Инсайдеры сообщали, что на свидание с Джоли претендовали многие голливудские красавцы, однако раньше актриса годами отказывала им во встречах.
Кажется, звезда упустила момент — теперь мужчины начали ее по-настоящему бояться.
Как сообщает американское издание The National Enquirer, многочисленные воздыхатели Анджелины передумали встречаться с ней из-за скандального развода с Брэдом Питтом.
«Известные мужчины предпочитают держаться подальше от особ, которые могут причинить им неприятности. Энджи сильно страдает из-за своего статуса ''токсичной женщины'' и часто жалуется на это друзьям — она будто бы стала никому неинтересной», — поведал аноним журналистам.
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