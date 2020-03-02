СМИ: Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию

Кстати, совсем недавно в своем Инстаграме дочь Анастасии Анна также выкладывала фото из поездки в Италию. Возможно, девушка летала туда не просто отдохнуть, а выяснить все о реабилитационных центрах и выбрать тот, в который можно было устроить маму.

Между тем, официальная страничка, на которой семья Заворотнюк делилась новостями (а если точнее, просто опровергала информацию СМИ), не обновлялась уже два месяца. Последний пост датирован 31 декабря.