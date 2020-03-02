СМИ: Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию

Звезда «Моей прекрасной няни», 48-летняя Анастасия Заворотнюк, которая продолжает бороться с онкологическим заболеванием, отправилась на лечение в Италию. Об этом сообщил ряд российских СМИ.
По слухам, артистка сейчас проходит реабилитацию. Оплатить лечение Заворотнюк могла бывшая избранница Петра Чернышева — американская фигуристка Наоми Ланг.
Кстати, совсем недавно в своем Инстаграме дочь Анастасии Анна также выкладывала фото из поездки в Италию. Возможно, девушка летала туда не просто отдохнуть, а выяснить все о реабилитационных центрах и выбрать тот, в который можно было устроить маму.
Между тем, официальная страничка, на которой семья Заворотнюк делилась новостями (а если точнее, просто опровергала информацию СМИ), не обновлялась уже два месяца. Последний пост датирован 31 декабря.
Новости о том, что Анастасия отправилась на лечение за границу, семья пока что так же не комментирует.
Напомним, в прошлом году СМИ сообщили о том, что Заворотнюк поставили диагноз глиобластома — это самая агрессивная форма рака головного мозга.
Семья артистки не подтвердила эту информацию, но и не опровергла ее. Все, что известно из их слов, это то, что Анастасия действительно серьезно больна.
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