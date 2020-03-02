Анти-Грета: что мы знаем о 19-летней Наоми Зайбт, о которой сегодня говорит весь мир

Далеко не всем приходится по нраву деятельность 17-летней экозащитницы Греты Тунберг. Так, недавно на просторах интернета стала набирать популярность Наоми Зайбт, которую за критику важности обсуждения климатических проблем называют «анти-Гретой». 

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

Грета Тунберг

Кажется, каждый из нас знает, кто такая Грета Тунберг. Девочка-подросток из Швеции стала популярна на весь мир после яркого выступления на одной из конференций ООН, посвященной климатическим проблемам. 

С тех пор позицию Греты поддержали десятки политиков и мировых звезд. 

Для западных подростков Тунберг стала примером для подражания — многие из них теперь регулярно выходят на марши в защиту планеты и всеми силами стараются уменьшить влияние человечества на экологию. 

Впрочем, не все согласны с позицией 17-летней шведки и не считают ее достойной Нобелевской премии. Некоторым и вовсе кажется, что на самом деле Грета — очень грамотный пиар-проект своей творческой семьи

Не так давно у Тунберг появилась противница, вмиг получившая свою долю славы. 

19-летняя Наоми Зайбт из Германии — это YouTube-блогерша с десятками тысяч фолловеров, которая называет себя «климатическим скептиком». Девушка открыто заявляет, что существующие экологические проблемы преувеличены до уровня истерии, и что на самом деле последствия глобального потепления не так страшны, как нас всех пытаются в этом уверить. 

Наоми Зайбт

Наоми начала блогерскую деятельность примерно полгода назад, и за это время успела приобрести прозвище «анти-Грета». Зайбт не нравится, когда ее так называют — она считает, что сильно отличается от экоактивистки, которая является «безвольной марионеткой существующей системы с отвратительной античеловеческой идеологией».

В отличие от слишком эмоциональной Тунберг, Зайбт старается всегда оставаться на позитиве и успокаивать слушателей, донося до них главное — нужно не паниковать насчет состояния экологии, а думать, что в наших силах сделать для нее.

«Конца света из-за изменений климата не случится. Через 12 лет мы все еще будем здесь: будем фотографировать на наш 19-й айфон, твитить про президента и обсуждать последние звездные сплетни. Нас насильно кормят крайне антиутопической программой климатической паники, которая говорит, что у молодежи, в особенности, нет будущего», — заявляет девушка в одном из своих выступлений. 

Блогерша приобрела всеобщую известность после выступления на конференции консервативного политического действия в США в конце февраля, где среди спикеров были еще и Дональд Трамп с дочерью Иванкой. Именно такое «соседство» с политическими деятелями усомнило публику в честности Наоми. 

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19-летняя активистка из Германии Наоми Зайбт приобретает популярность среди неравнодушных к экологии
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Существует мнение, что на самом деле Наоми является чьим-то проектом. Активистка не скрывает, что работает в аналитическом центре The Heartland Institute, который, по некоторым данным, основал сам Трамп.

Считается, что эта организация не раз дискредитировала себя странными действиями. К примеру, центр выделял немалые деньги на пропаганду в школах идей о том, что изменения климата — очень спорная и малоизученная тема. Еще The Heartland Institute был замечен в распространении информации об отсутствии связи между курением и раком легких — поговаривают, что эту акцию спонсировали производители табачных изделий. 

Кстати, как и у Греты, у Наоми весьма влиятельные родственники. Ее мать — адвокат политической партии «Альтернатива для Германии», известной своими симпатиями к России. Как бы там ни было на самом деле, мы почему-то не сомневаемся, что в будущем девушки могут встретиться и даже провести словесную схватку, доказывая правильность своих позиций. За кого будете болеть вы?

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