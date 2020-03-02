Кажется, каждый из нас знает, кто такая Грета Тунберг. Девочка-подросток из Швеции стала популярна на весь мир после яркого выступления на одной из конференций ООН, посвященной климатическим проблемам.

С тех пор позицию Греты поддержали десятки политиков и мировых звезд.

Для западных подростков Тунберг стала примером для подражания — многие из них теперь регулярно выходят на марши в защиту планеты и всеми силами стараются уменьшить влияние человечества на экологию.