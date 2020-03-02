В феврале стало известно, что 34-летний Данила Козловский отказался от работы и решил провести время со своей возлюбленной Ольгой Зуевой, которая находилась на последнем месяце беременности.

32-летняя Ольга на тот момент была в Америке, так что Козловский взял билеты, чемоданы и отправился к невесте через океан.

«Оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил», — рассказывали «СтарХиту» инсайдеры.