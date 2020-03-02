«Мой самый главный урок в жизни»: Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь

Поздравляем! Режиссер Ольга Зуева и актер Данила Козловский стали родителями. Ольга родила девочку, имя которой еще не известно.

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

В феврале стало известно, что 34-летний Данила Козловский отказался от работы и решил провести время со своей возлюбленной Ольгой Зуевой, которая находилась на последнем месяце беременности.

32-летняя Ольга на тот момент была в Америке, так что Козловский взял билеты, чемоданы и отправился к невесте через океан.

«Оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил», — рассказывали «СтарХиту» инсайдеры.

2 марта Ольга объявила в Инстаграме, что ее первенец наконец-то появился на свет. 

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — подписала (причем на двух языках) фото с новорожденной дочкой Зуева.

А вот социальные сети Данилы пока молчат. Надеемся, скоро и он похвастается новорожденной дочкой и расскажет, как пара решила назвать малышку.

Поклонники поздравляют Ольгу в комментариях и отмечают, что режиссер и актриса, вероятно, родила дочь не так уж и недавно — на фото, которое Зуева выложила в Инстаграм, заметно, что девочке явно не один день.

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Комментарии

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  • «Спасибо, что выбрала меня.» Хоспате. А у неё был выбор? Бесят эти высокие фразы.
  • В Америке еще не отменили гражданство по праву рождения? Там дышать уже нечем, от детей народных артистов России, их больше чем мексиканцев. И их суррогатных матерей.
  • Вот типичный пример страшилка и красавец. А тетки бегают себя перекраивают под нож ложатся, а мужикам на внешность пофиг. На такую страхолюдину и обычный бы не польстился, а тут такой привлекательный и молодой мужик.
  • Она её себе родила. Рожает мужчине суррогатная мать.
  • Очень страшная

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