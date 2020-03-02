В феврале стало известно, что 34-летний Данила Козловский отказался от работы и решил провести время со своей возлюбленной Ольгой Зуевой, которая находилась на последнем месяце беременности.
32-летняя Ольга на тот момент была в Америке, так что Козловский взял билеты, чемоданы и отправился к невесте через океан.
«Оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил», — рассказывали «СтарХиту» инсайдеры.
2 марта Ольга объявила в Инстаграме, что ее первенец наконец-то появился на свет.
«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — подписала (причем на двух языках) фото с новорожденной дочкой Зуева.
А вот социальные сети Данилы пока молчат. Надеемся, скоро и он похвастается новорожденной дочкой и расскажет, как пара решила назвать малышку.
Поклонники поздравляют Ольгу в комментариях и отмечают, что режиссер и актриса, вероятно, родила дочь не так уж и недавно — на фото, которое Зуева выложила в Инстаграм, заметно, что девочке явно не один день.
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