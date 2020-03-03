46-летняя Мария Голубкина поделилась редким фото своего сына от Николая Фоменко. 16-летний Иван подрос, возмужал и стал удивительно похож на обоих родителей.
Мария уверена, что наследник взял от родителей поровну, но в комментариях идут ожесточенные споры: «Все таки папа... Только в раз 100 красивее», «Смотришь — мама... Присмотришься — вроде папа», «Фирменный отцовский нос и мамина изюминка», «Неважно, на кого похож, главное — глаза не пустые! Умный парень, хороший. Доброй дороги ему!»
Впрочем, подписчики определенно сошлись на том, что звездный наследник растет красавцем и, наверно, уже успел разбить пару сердец.
Несмотря на развод, Фоменко до сих пор принимает самое непосредственное участие в воспитании сына. Мария рассказывала, что Николай подает наследнику положительный пример, а иногда даже проводит с ним больше времени, чем мать.
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