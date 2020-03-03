«Фирменный отцовский нос и мамина изюминка»: в Сети любуются сыном Марии Голубкиной

Актриса показала своего 16-летнего сына от Николая Фоменко. Пользователи спорят, на кого он похож больше, но сходятся на том, что парень растет красавцем.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

46-летняя Мария Голубкина поделилась редким фото своего сына от Николая Фоменко. 16-летний Иван подрос, возмужал и стал удивительно похож на обоих родителей.

Мария уверена, что наследник взял от родителей поровну, но в комментариях идут ожесточенные споры: «Все таки папа... Только в раз 100 красивее», «Смотришь — мама... Присмотришься — вроде папа», «Фирменный отцовский нос и мамина изюминка», «Неважно, на кого похож, главное — глаза не пустые! Умный парень, хороший. Доброй дороги ему!»

Впрочем, подписчики определенно сошлись на том, что звездный наследник растет красавцем и, наверно, уже успел разбить пару сердец.

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Несмотря на развод, Фоменко до сих пор принимает самое непосредственное участие в воспитании сына. Мария рассказывала, что Николай подает наследнику положительный пример, а иногда даже проводит с ним больше времени, чем мать.

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