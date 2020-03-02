Екатерина Климова поздравила свою старшую дочь Елизавету с совершеннолетием. Артистка выложила в Инстаграм фото картины с изображением наследницы, которое подписала так:

«От всей души поздравляю нашу огромную семью с этим событием! Мы вырастили этот цветок! Спасибо! Судьба да будет к тебе благосклонна. Все видят твою внешнюю красоту, но душа твоя еще прекрасней. Когда-нибудь у тебя появятся шипы, самые нежные и изящные, но сильные, как моя любовь. Цвети».