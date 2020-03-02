«Мы вырастили этот цветок»: Екатерина Климова поздравила красавицу-дочь с 18-летием

2 марта Елизавета Хорошилова, дочь актрисы Екатерины Климовой и ювелира Ильи Хорошилова, стала взрослой официально. Девушке исполнилось 18 лет.

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

Екатерина Климова поздравила свою старшую дочь Елизавету с совершеннолетием. Артистка выложила в Инстаграм фото картины с изображением наследницы, которое подписала так:

«От всей души поздравляю нашу огромную семью с этим событием! Мы вырастили этот цветок! Спасибо! Судьба да будет к тебе благосклонна. Все видят твою внешнюю красоту, но душа твоя еще прекрасней. Когда-нибудь у тебя появятся шипы, самые нежные и изящные, но сильные, как моя любовь. Цвети».

Елизавета, напомним, появилась в браке Екатерины и ювелира Ильи Хорошилова. Климовой тогда было всего 24 года. У Лизы есть два брата — Корней и Матвей — от брака мамы с Игорем Петренко и сестра Белла, которую Екатерина родила от Гелы Месхи.

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Екатерина Климова поздравила дочь с днем рождения
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Сейчас сердце Климовой вновь свободно, однако поклонники актрисы не сомневаются, что она еще найдет того самого.

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