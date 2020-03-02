Екатерина Климова поздравила свою старшую дочь Елизавету с совершеннолетием. Артистка выложила в Инстаграм фото картины с изображением наследницы, которое подписала так:
«От всей души поздравляю нашу огромную семью с этим событием! Мы вырастили этот цветок! Спасибо! Судьба да будет к тебе благосклонна. Все видят твою внешнюю красоту, но душа твоя еще прекрасней. Когда-нибудь у тебя появятся шипы, самые нежные и изящные, но сильные, как моя любовь. Цвети».
Елизавета, напомним, появилась в браке Екатерины и ювелира Ильи Хорошилова. Климовой тогда было всего 24 года. У Лизы есть два брата — Корней и Матвей — от брака мамы с Игорем Петренко и сестра Белла, которую Екатерина родила от Гелы Месхи.
Сейчас сердце Климовой вновь свободно, однако поклонники актрисы не сомневаются, что она еще найдет того самого.
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