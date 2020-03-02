Все уже знают эту ужасную историю о 25 килограммах сухого льда в бассейне и трех погибших из-за этого людях.
Екатерина Диденко не пришла в студию «Прямого эфира», однако поговорила с корреспондентами программы по телефону.
«Все знают, что я виновата, но они же не знают всех материалов дела. Я не знала, что привезут этот лед. Если бы знала, запретила бы», — заявила девушка, отметив, что на нее свалилась невероятная волна негатива.
Вдова Валентина Диденко рассказала, что изначально никто даже не понял, что случилась катастрофа. И только потом, когда ее друг Вячеслав вдруг посинел и выпучил глаза, все испугались по-настоящему: «Начали вызывать МЧС, у меня была паника, я не могла назвать адрес, куда ехать. А Валя в этот момент уже был в воде».
В студию программы пришли очевидцы происшествия, которые также присутствовали в бане на той злополучной вечеринке.
Андрей Бойко, который потерял свою возлюбленную Наташу Монакову, рассказал присутствующим, что компания была трезвой — в честь дня рождения Екатерины все выпили лишь немного вина. Говоря о погибшей девушке, Бойко не мог сдержать слез.
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