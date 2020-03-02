Александр Кокорин и Дарья Валитова начали встречаться в 2014-м, а спустя 3 года у них родился сын, которого назвали Майклом. 4 июня 2019-го наследнику футболиста исполнилось 2 года, однако супруга не спешила показывать малыша общественности.
Она часто публиковала совместные снимки с ним, но закрывала лицо Майкла смайлом или фотографировалась с ним так, чтобы мальчик был повернут спиной к камере.
2 марта Дарья, видимо, решила, что готова показать сына фолловерам, потому что опубликовала целую серию фотографий белобрысого жизнерадостного мальчика.
«Ну вот и он», — лаконично сообщила Валитова. В комментариях немедленно появился и сам Александр. «Любовь», — коротко выразил футболист свои чувства по отношению к отпрыску.
Среди звезд, которые восхитились мальчиком, были Юлия Волкова и Милана Тюльпанова. Подписчики также поспешили поделиться своим восторгом. «Какой хорошенький малыш», «Пусть будет здоровеньким и самым счастливым мальчиком», «Что за ангелочек! Счастья ему», — писали фолловеры.
Многим показалось, что малыш растет настоящей копией белокурой и кареглазой мамы.
Напомним, в сентябре 2019 года Александр Кокорин и его приятель Павел Мамаев вышли на свободу после заключения в колонии общего режима. Они отбывали наказание за избиение чиновника Дениса Пака.
Комментарии0