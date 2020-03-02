Александр Кокорин и Дарья Валитова начали встречаться в 2014-м, а спустя 3 года у них родился сын, которого назвали Майклом. 4 июня 2019-го наследнику футболиста исполнилось 2 года, однако супруга не спешила показывать малыша общественности.



Она часто публиковала совместные снимки с ним, но закрывала лицо Майкла смайлом или фотографировалась с ним так, чтобы мальчик был повернут спиной к камере.

2 марта Дарья, видимо, решила, что готова показать сына фолловерам, потому что опубликовала целую серию фотографий белобрысого жизнерадостного мальчика.