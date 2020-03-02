«Вот и он»: Дарья Валитова впервые показала лицо 3-летнего сына от Александра Кокорина

В 2017 году футболист Александр Кокорин стал отцом, но его супруга долго скрывала лицо наследника. Наконец-то маски сброшены.

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

Александр Кокорин, Дарья Валитова

Александр Кокорин и Дарья Валитова начали встречаться в 2014-м, а спустя 3 года у них родился сын, которого назвали Майклом. 4 июня 2019-го наследнику футболиста исполнилось 2 года, однако супруга не спешила показывать малыша общественности.

Она часто публиковала совместные снимки с ним, но закрывала лицо Майкла смайлом или фотографировалась с ним так, чтобы мальчик был повернут спиной к камере. 

2 марта Дарья, видимо, решила, что готова показать сына фолловерам, потому что опубликовала целую серию фотографий белобрысого жизнерадостного мальчика.

«Ну вот и он», — лаконично сообщила Валитова. В комментариях немедленно появился и сам Александр. «Любовь», — коротко выразил футболист свои чувства по отношению к отпрыску. 

Среди звезд, которые восхитились мальчиком, были Юлия Волкова и Милана Тюльпанова. Подписчики также поспешили поделиться своим восторгом. «Какой хорошенький малыш», «Пусть будет здоровеньким и самым счастливым мальчиком», «Что за ангелочек! Счастья ему», — писали фолловеры.

Многим показалось, что малыш растет настоящей копией белокурой и кареглазой мамы.

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У Дарьи Валитовой много поклонников в Инстаграме
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Напомним, в сентябре 2019 года Александр Кокорин и его приятель Павел Мамаев вышли на свободу после заключения в колонии общего режима. Они отбывали наказание за избиение чиновника Дениса Пака. 

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