«Мечты сбываются!»: Анна Бузова с женихом купили квартиру в Москве

Анна Бузова хоть и живет скромнее сестры, но все равно может похвастаться неплохими заработками. Так, недавно бизнесвумен стала владелицей недвижимости в столице. 

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

Анна Бузова
Анна Бузова

Сестры Бузовы с детства привыкли к самостоятельности: как вспоминали сами девушки, первые деньги они заработали еще в подростковом возрасте, мечтая о той или иной модной вещи. 

Со временем денежный вопрос стал причиной их серьезного конфликта: по слухам, прошлой зимой Ольга отказалась платить за авиабилет в бизнес-классе для своей сестры. 

С тех пор интернет-пользователи постоянно сравнивают финансы звездных сестер. Особенно громко обсуждали новую квартиру «поющей ведущей» за 120 миллионов рублей, которую она приобрела несколько месяцев назад. 

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Впрочем, Анна не отстает от сестры. 2 марта молодая женщина сообщила, что тоже стала обладательницей собственной жилплощади в Москве. 

«Мечты сбываются! Наше новое семейное гнездышко. Маленькими шажочками воплотили одну мечту в реальность. Столько всего теперь предстоит», — написала Бузова в своем микроблоге. 

Анна пока не раскрыла подробностей важной покупки — бизнесвумен только отметила, что квартира куплена не в ипотеку. Теперь звезда готовит силы к ремонту. «Никогда в жизни не сталкивалась с этим, знаю только от друзей и знакомых, что это очень нервное мероприятие», — призналась девушка. 

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Анна Бузова и Константин Штрыкин купили квартиру в Москве
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Фолловеры поздравили Анну и ее избранника Константина с важной покупкой, пожелали им поскорее завершить отделочные работы и задуматься о детях — теперь-то жилплощадь точно позволяет. 

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