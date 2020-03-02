Сестры Бузовы с детства привыкли к самостоятельности: как вспоминали сами девушки, первые деньги они заработали еще в подростковом возрасте, мечтая о той или иной модной вещи.

Со временем денежный вопрос стал причиной их серьезного конфликта: по слухам, прошлой зимой Ольга отказалась платить за авиабилет в бизнес-классе для своей сестры.

С тех пор интернет-пользователи постоянно сравнивают финансы звездных сестер. Особенно громко обсуждали новую квартиру «поющей ведущей» за 120 миллионов рублей, которую она приобрела несколько месяцев назад.