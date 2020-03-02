Сестры Бузовы с детства привыкли к самостоятельности: как вспоминали сами девушки, первые деньги они заработали еще в подростковом возрасте, мечтая о той или иной модной вещи.
Со временем денежный вопрос стал причиной их серьезного конфликта: по слухам, прошлой зимой Ольга отказалась платить за авиабилет в бизнес-классе для своей сестры.
С тех пор интернет-пользователи постоянно сравнивают финансы звездных сестер. Особенно громко обсуждали новую квартиру «поющей ведущей» за 120 миллионов рублей, которую она приобрела несколько месяцев назад.
Впрочем, Анна не отстает от сестры. 2 марта молодая женщина сообщила, что тоже стала обладательницей собственной жилплощади в Москве.
«Мечты сбываются! Наше новое семейное гнездышко. Маленькими шажочками воплотили одну мечту в реальность. Столько всего теперь предстоит», — написала Бузова в своем микроблоге.
Анна пока не раскрыла подробностей важной покупки — бизнесвумен только отметила, что квартира куплена не в ипотеку. Теперь звезда готовит силы к ремонту. «Никогда в жизни не сталкивалась с этим, знаю только от друзей и знакомых, что это очень нервное мероприятие», — призналась девушка.
Фолловеры поздравили Анну и ее избранника Константина с важной покупкой, пожелали им поскорее завершить отделочные работы и задуматься о детях — теперь-то жилплощадь точно позволяет.
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