Бывшая жена Бориса Джонсона раздавлена, а дети в ярости из-за его помолвки с новой возлюбленной

Семья британского премьер-министра тяжело переживает его помолвку с молодой возлюбленной, которая ждет от него ребенка.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

1 марта 55-летний Борис Джонсон и 31-летняя Кэрри Саймондс объявили о помолвке, а также рассказали, что Кэрри беременна — малыш появится на свет уже этим летом.

«Я бы не стала публиковать подобные вещи здесь, просто захотелось, чтобы друзья узнали о моей беременности от меня. Чувствую себя невероятно счастливой», — написала Саймондс в Инстаграме.

Спустя сутки британские СМИ выяснили, как бывшая супруга и дети премьер-министра отреагировали на изменения в его личной жизни. «У Марины был тяжелый год из-за проблем со здоровьем и развода, и она очень обеспокоена тем, как это переживут дети. Она просто раздавлена из-за всего этого», — приводит Mirror слова источника.

Борис Джонсон и Марина Уилер

Напомним, летом 2019 года Марина Уилер впервые поведала о том, что страдает онкологическим заболеванием — раком шейки матки. Бывшая супруга Бориса Джонсона перенесла три операции по удалению опухолей и продолжает бороться.

Также инсайдер поведал, что четверо детей британского премьера пребывают в ярости из-за отношений отца с женщиной, которая моложе его на 24 года. К тому же наследники уверены, что встречаться с любовницей Джонсон начал, еще когда жил с их мамой.

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Борис и Марина расстались из-за неверности политика в 2018 году после 25 лет брака. В феврале 2020-го им удалось договориться о разделе денежных средств в рамках бракоразводного процесса.