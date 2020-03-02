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Почему принц Гарри скоро будет умолять позволить ему вернуться в королевскую семью

Недавно принц Гарри объявил, что он и его супруга Меган Маркл решили начать независимую жизнь. Эксперт уверен: долго это не продлится.
принц Гарри, Меган Маркл

В начале года принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что собираются сложить с себя королевские обязанности. Вместе с маленьким сыном Арчи супруги перебрались в Канаду и явно планируют там и осесть. Но не все так просто.

Во-первых, решение Сассексов тотчас же подверглось критике. Инсайдеры утверждали, что из-за желания принца уехать в другую страну у него разладились отношения с любимой бабушкой Елизаветой II. Во-вторых, королева запретила супругам использовать товарный знак Sussex Royal и зарабатывать на продаже сувениров.

Несмотря на то, что Гарри и Меган сохраняли хорошую мину при плохой игре, источники из окружения пары уверяли: герцогиня рвет и мечет. Герцог же появлялся на людях в гордом одиночестве, и многие отмечали, каким растерянным и неприкаянным выглядит обычно жизнерадостный Гарри.

принц Гарри
В головы поклонников закралось подозрение: а что, если принц Гарри уже успел пожалеть о своем решении? Недавно их мысли подтвердил королевский эксперт Дэниел Уайлд.

В интервью Sky News Australia мужчина сообщил, что не пройдет и пары лет, как принц Гарри вернется в семью. Один или с Меган — это уже не так важно. «Я знаю, что ему не очень-то приятно быть младшим сыном и братом, но однажды он начнет скучать по этому чувству долга», — заявил эксперт. По мнению Уайлда, принц Гарри не знал другой жизни, кроме королевской, поэтому грядущая «независимость» может его пугать.

И все же, как считает Дэниел, Гарри попробует пожить вдали от дворцовой суеты и пристального внимания журналистов, но однажды ему самому это надоест. В итоге, по мнению эксперта, он вернется к выполнению своих обязанностей, хочется этого Меган Маркл или нет.

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02 марта 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вернется, как только сбежит ММ, поняв, насколько не оправдались ее сладкие надежды. А сбежит она скоро, - тут и к гадалке не ходи.

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