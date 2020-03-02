Не так давно в Сети появились слухи, что Александр Панайотов отправится в Нидерланды и представит Россию на «Евровидении». Однако вскоре певец опроверг эти вести, сообщив, что их распространял некий «желтушный паблик». Многие поклонники артиста рассчитывали, что Первый канал не заставит себя ждать и все же подтвердит участие Панайотова в конкурсе, но это не случилось.



2 марта стало известно, что от России на «Евровидение» отправится эпатажный музыкальный коллектив Little Big. Об этом, как сообщает ТАСС, было объявлено в программе «Время» на Первом канале.