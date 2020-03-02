Не так давно в Сети появились слухи, что Александр Панайотов отправится в Нидерланды и представит Россию на «Евровидении». Однако вскоре певец опроверг эти вести, сообщив, что их распространял некий «желтушный паблик». Многие поклонники артиста рассчитывали, что Первый канал не заставит себя ждать и все же подтвердит участие Панайотова в конкурсе, но это не случилось.
2 марта стало известно, что от России на «Евровидение» отправится эпатажный музыкальный коллектив Little Big. Об этом, как сообщает ТАСС, было объявлено в программе «Время» на Первом канале.
«Моя жизненная позиция — делай, что делаешь, и будь, что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на ''Евровидении'', но раз выпал — мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет», — сообщил лидер группы Илья Прусикин.
Напомним, группа Little Big была образована в 2013 году. Наиболее известные хиты коллектива — Skibidi, Faradenza и I'm OK. На данный момент клип на композицию Skibidi набрал более 350 миллионов просмотров на YouTube.
В состав группы входят Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская. Премьера песни, с которой музыканты выступят на «Евровидении», должна состояться в ближайшее время.
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