Это официально: Россию на «Евровидении-2020» представит группа Little Big

О том, кто представит страну на популярном музыкальном конкурсе, ходило множество слухов. Настало время развеять их!

2 марта 2020 · Текст: · Фото:

Не так давно в Сети появились слухи, что Александр Панайотов отправится в Нидерланды и представит Россию на «Евровидении». Однако вскоре певец опроверг эти вести, сообщив, что их распространял некий «желтушный паблик». Многие поклонники артиста рассчитывали, что Первый канал не заставит себя ждать и все же подтвердит участие Панайотова в конкурсе, но это не случилось.

2 марта стало известно, что от России на «Евровидение» отправится эпатажный музыкальный коллектив Little Big. Об этом, как сообщает ТАСС, было объявлено в программе «Время» на Первом канале.

Little Big

«Моя жизненная позиция — делай, что делаешь, и будь, что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на ''Евровидении'', но раз выпал — мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет», — сообщил лидер группы Илья Прусикин.

Напомним, группа Little Big была образована в 2013 году. Наиболее известные хиты коллектива — Skibidi, Faradenza и I'm OK. На данный момент клип на композицию Skibidi набрал более 350 миллионов просмотров на YouTube. 

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В 2020 году Россию на «Евровидении» представит группа Little Big
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В состав группы входят Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская. Премьера песни, с которой музыканты выступят на «Евровидении», должна состояться в ближайшее время.

Комментарии

4
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  • Мне кажется, они победят. На евровидении любят таких - максимально необычных
  • ЕЕЕЕЕ!!! Поздравляю ребят! Вот в их победе не сомневаюсь, хотя этот конкурс - политика не более
  • Ну не знаю, как-то эта группа не вяжется с Евровидением. Зачем?
  • А как же Панайотов?

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