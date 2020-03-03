После 4-часовой беседы Елизавета II заверила принца Гарри, что всегда примет его обратно в семью

Недавно в Сети появились слухи о том, что отношения принца Гарри с бабушкой ухудшились после «Мегзита». Кажется, герцог Сассекский хочет растопить лед.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

принц Гарри

В последнее время принц Гарри появляется на публике уставшим и растерянным. Королевские эксперты уверены: состояние герцога Сассекского связано с недавним «Мегзитом». Чем ближе независимая жизнь, о которой так мечтали Гарри и Меган, тем более туманным кажется монаршим особам будущее

Некоторые поклонники британской королевской семьи даже убеждены, что принц Гарри особенно расстроен якобы ухудшившимися отношениями со своей царственной бабушкой. Недавние тяжбы из-за торгового знака Sussex Royal привели к тому, что Меган Маркл рвет и мечет, а ее супруг не скрывает своей грусти.

принц Гарри, Елизавета II

На днях британское издание The Sun со ссылкой на инсайдеров сообщило, что не все так плохо, как кажется. Елизавета II встретилась с внуком в Лондоне, и за ланчем и чашкой чая они беседовали о будущем на протяжении четырех часов.

«Я очень тебя люблю и всегда буду тебе рада», — заверила внука королева.

Как утверждают инсайдеры, атмосфера их встречи была размеренной, а бабушка с внуком наконец-то получили возможность спокойно поговорить. Елизавета II готова вновь принять Гарри и его супругу, если они вдруг передумают и пожелают вернуться к королевским обязанностям.

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Напомним, Меган Маркл вместе с маленьким сыном Арчи остались в Канаде, куда они перебрались в преддверии «Мегзита». Ожидается, что 9 марта герцогиня вернется в Великобританию, чтобы поприсутствовать на церковной службе в честь Дня Содружества. Отмечалось, что она не возьмет с собой наследника, что очень опечалило Елизавету II.

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Комментарии

1
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  • опять инсайдеры...дихлофоса что ли нет во дворце, раз такая напряженка с проверенными официантами, подавшими ланч?

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