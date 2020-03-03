В последнее время принц Гарри появляется на публике уставшим и растерянным. Королевские эксперты уверены: состояние герцога Сассекского связано с недавним «Мегзитом». Чем ближе независимая жизнь, о которой так мечтали Гарри и Меган, тем более туманным кажется монаршим особам будущее.

Некоторые поклонники британской королевской семьи даже убеждены, что принц Гарри особенно расстроен якобы ухудшившимися отношениями со своей царственной бабушкой. Недавние тяжбы из-за торгового знака Sussex Royal привели к тому, что Меган Маркл рвет и мечет, а ее супруг не скрывает своей грусти.