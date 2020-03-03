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Алеся Кафельникова вышла с каменным лицом, а 6-летняя Норт Уэст зачитала рэп: чем запомнилось шоу Yeezy в Париже

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ бренда Yeezy. Для нас главными звездами шоу стали Алеся Кафельникова и 6-летняя дочь Канье Уэста.
Ким Кардашьян

Неделя моды в Париже в самом разгаре, и на днях в столице Франции состоялся показ новой коллекции бренда Yeezy Канье Уэста. Разумеется, Ким Кардашьян не могла пропустить шоу своего супруга (кстати, уже восьмое по счету), поэтому в назначенный час уже вовсю снимала происходящее и постила инстаграм-истории.

Выглядела звезда необычно: всеобщее внимание привлекла ее прическа, состоявшая из нескольких толстых кос. Что же касается самого показа, то он запомнился прежде всего импровизированным выступлением старшей дочери Ким и Канье — 6-летней Норт. Под вспышки фотокамер девочка зачитала рэп.

«Я так горжусь моей Норти. Ее первое выступление довело меня до слез. Она выступила с импровизацией на шоу своего папы Yeezy Season 8!» — восхитилась успехами дочери Кардашьян.

Она также указала, что Норт вдохновилась YouTube-звездой ZaZa, поэтому их песни немного похожи. 

Алеся Кафльникова

Другой героиней вечера стала Алеся Кафельникова, закрывшая показ. Это, как известно, большая честь в модельном мире. Белый жакет, светлые брюки и каменное лицо — такой модель запомнят французские зрители. Кафельникова невозмутимо прошла по подиуму и чуть позже опубликовала в Инстаграме снимок, на котором с нежностью обнимает Канье Уэста.

Алеся Кафельникова, Канье Уэст
«Большое спасибо Канье Уэсту и Yeezy за то, что дали мне возможность пройти по подиуму на этом шоу. Это было невероятно», — поделилась эмоциями модель.

Подписчики поздравили Алесю и пожелали ей в будущем вновь посотрудничать с Канье. «Вот это взлет», «Невероятно», «Вау, это потрясающе. Ты — звезда», — писали фолловеры.

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03 марта 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @kafelnikova_a/Instagram
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Алеся Кафельникова, Норт Уэст

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