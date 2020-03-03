Игорь Верник вспомнил, как 30 лет назад, уехав в Канаду, оказался на улице без денег и связей

Игорь Верник, актер театра и кино и Народный артист России, поделился с поклонниками интересной историей, которая случилась с ним около 30 лет назад за границей.

По словам Верника, тогда он вместе с труппой танцоров и музыкантов прилетел в Канаду, чтобы принять участие в бродвейском мюзикле Russian on Broadway.