Игорь Верник вспомнил, как 30 лет назад, уехав в Канаду, оказался на улице без денег и связей

56-летний Игорь Верник сейчас без труда сориентируется в любом городе мира, благо, есть Интернет. А вот раньше все было не так просто.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

Игорь Верник, актер театра и кино и Народный артист России, поделился с поклонниками интересной историей, которая случилась с ним около 30 лет назад за границей.

По словам Верника, тогда он вместе с труппой танцоров и музыкантов прилетел в Канаду, чтобы принять участие в бродвейском мюзикле Russian on Broadway.

«В розовой куртке с голубой подкладкой, которую на время поездки одолжил мне брат Вадик, в кофте-тельняшке и бордовых ботинках», — прокомментировал внешний вид Верник.

Артисты во главе с Игорем Верником и Игорем Портным отыграли в Music Hall целым месяц, однако потом что-то пошло не так. Что именно, Игорь уже не может вспомнить точно. «То ли продюсер обманул нас, то ли обманули нашего продюсера», — вспоминает он.

Итог был один — артистов выселили из гостиницы. «И мы оказались на улице в огромном, незнакомом городе», — написал Верник.

Все закончилось, впрочем, очень даже неплохо. «После объявления по местному радио о том, что русские актеры оказались в дикой ситуации, нас всех к ночи разобрали по разным семьям. После еще месяца мытарств я вернулся в Москву, а многие остались там», — подытожил Игорь Эмильевич.

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Игорь Верник родился в Москве в очень творческой семье
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Подписчики оценили историю Верника, а некоторые даже назвали ее «гениальной». Кто-то просто отметил, что молодой Игорь очень похож на своего сына Гришу, которому сейчас 20 лет.

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